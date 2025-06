Terrassa licita la neteja del torrent Mitger pel perill d'inundacions

L’informe de necessitat de l’actuació ho deixa tan clar com ho ha deixat l’associació veïnal de Poble Nou-Zona Esportiva en els últims mesos: cal netejar la llera del torrent Mitger, a Terrassa, perquè l’acumulació de vegetació en el seu tram urbà és perillosa en cas de pluges intenses. L’Ajuntament ha licitat ja aquests treballs amb un pressupost base de 29.785.01 euros. El termini per a la presentació d’ofertes per executar els treballs va acabar el 2 de juny.

L’objecte del contracte és el servei “de desbrossada i eliminació de canya de la llera del torrent Mitger des de la B-40 fins al pas entubat sota el carrer de Blanca de Centelles per garantir la capacitat hidràulica”. A partir de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària disposarà de dos mesos per executar la neteja.

El manteniment de les lleres que transcorren dins de la zona urbana, com és el cas, és de competència municipal. El del torrent Mitger és un dels trams de Terrassa en els quals s’ha detectat més risc i actuar allà és considerat prioritari per prevenir inundacions. Ho fa constar l’informe sobre la necessitat de la licitació, que va més enllà i especifica que en aquest tram “la presència de vegetació, principalment canya americana, suposa un risc d’obturació del col·lector”. Les accions es concreten en l’eliminació de la canya americana (Arundo donax), una espècie invasiva que provoca autèntics maldecaps en les rieres, i la desbrossada de la bardissa.

Un informe de l’Ajuntament admet que la presència de vegetació suposa un risc d’obstrucció d’un col·lector

El plec de clàusules administratives del contracte indica que la major part del tram a mantenir es troba en sòl urbà consolidat, “que pertany al sector de desenvolupament de planejament derivat del pla parcial del sector Can Colomer-Torrent Mitger”, però el perill veritable, segons el veïnat, ve de més amunt.

La reivindicació

El novembre passat, l’associació veïnal va tornar a la càrrega amb la reivindicació, subratllant que la perillositat màxima d’inundabilitat del sector “ve del tram no urbà del Torrent Mitger, per sobre de la B-40, amb una llera en estat lamentable, com una selva impenetrable, amb arbres caiguts i malesa sense límits”.

L’entitat va enviar un escrit a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i en va rebre resposta, en la qual l’organisme gestor de les rieres lamentava els problemes patits pel veïnat i indicava que havia enviat inspecció “per comprovar l’estat de la llera del torrent Mitger”. Si els obstacles i el perillós excés de vegetació es localitzaven en llera pública en zona no urbana, l’ACA n’avaluaria la urgència i preveuria “l’actuació corresponent”; tenint en compte, és clar, les “disponibilitats pressupostàries”.

Per contra, si els esculls es troben en zona urbana, la intervenció correspondria a l’Ajuntament, “en tant que competent en matèria d’ordenació del territori”, en virtut de l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional. Això, sense perjudici que es puguin signar amb l’agència convenis de cofinançament. De moment, el consistori ja avalua les quatre ofertes rebudes per dur a terme la neteja del seu tram, l’urbà.