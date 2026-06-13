Ferretería El Clavo, botiga de barri: “El meu pare va comprar unes puntes i va veure una oportunitat de negoci”

Mantenir una empresa familiar durant dècades té molt més de constància que de casualitat. La Ferretería El Clavo n’és un bon exemple. Fundada l’any 1970 a Ca n’Anglada pels germans Antonio i Luis Cámara, la botiga va néixer amb la idea de donar servei tant als professionals de la fusteria, ebenisteria i serralleria com als clients particulars, oferint qualitat a bon preu.
Els orígens del negoci tenen una història curiosa. Antonio Cámara, que fins aleshores treballava en una impremta, estava fent una obra i va anar a comprar uns claus. Llavors, va adonar-se del marge comercial que hi havia darrere d’aquell producte i va veure-hi una oportunitat. “Quan va comprar les puntes, les va comptar i va dir: aquí hi ha negoci”, recorda la seva filla Teresa Cámara, una de les actuals propietàries de l’establiment. I precisament d’aquelles puntes en va sortir el nom de la botiga.
L’èxit del negoci va permetre a la família Cámara anar guanyant espai sense allunyar-se del barri. La Ferretería El Clavo va obrir les portes en una antiga vaqueria situada al carrer de Sant Damià. Amb els anys, es va traslladar a un altre local molt proper a l’original, al carrer de la Mare de Déu del Carme. Més endavant, la ferreteria va fer un segon canvi d’ubicació per instal·lar-se al local adjacent. L’espai era propietat de l’avi dels fundadors, que hi havia gestionat un mercadal on “tenia parades arrendades”, segons la Teresa. Amb l’arribada de les grans superfícies, “molts paradistes van abandonar l’activitat” i el recinte va quedar progressivament buit. Allò va permetre aprofitar aquell espai més ampli per fer créixer el negoci.
Una dècada després de la fundació, la família va obrir una segona botiga al carrer del Franc Comptat, al barri de la Maurina. Aquell establiment “no va funcionar massa bé” i es van traslladar a Ca n’Aurell: primer cap a un local de lloguer del carrer de Marconi i després al carrer d’Alexandre Bell, la seva ubicació actual.
A finals dels anys vuitanta i principis del noranta, la segona generació va assumir el relleu. Ara, l’empresa està dirigida pels germans Teresa i Antonio Cámara, fills de l’Antonio, i pels germans Luis i Rosa Cámara, fills d’en Luis. Tot i funcionar com una societat, manté intacte el caràcter familiar.
Amb les dues superfícies sumen uns 1.000 metres quadrats i una oferta gegantina, el negoci ha sabut adaptar-se als nous temps impulsant la seva botiga en línia. L’establiment també ha incorporat serveis especialitzats com la duplicació de claus i comandaments i la videovigilància, una àrea que lidera Jose Antonio Carvajal, fill de la Teresa i representant de la tercera generació familiar. Després de dotze anys vinculat al negoci, està cridat a assumir en el futur el relleu de la botiga de Ca n’Anglada, garantint així la continuïtat d’una empresa familiar amb més de mig segle d’història.