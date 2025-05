Gairebé 900.000 euros per a sis reparacions urgents de l'asfalt a Terrassa

El mal estat de bona part de la xarxa viària urbana de Terrassa no és un secret, i el govern municipal n'admet les deficiències i declara que abordar aquest deteriorament és una prioritat en aquest mandat ara en el seu equador. Per a enguany ha previst un pla de xoc format per sis actuacions, algunes d'elles peremptòries. És el cas de la que s'executarà al carrer del Gasòmetre, al Segle XX, perjudicat per enfonsaments que ja han motivat el tall del trànsit de vehicles per aquesta via. Només per a l'acció d'urgència a Gasòmetre s'ha calculat una inversió de 223.192,23 euros. El projecte total es xifra en 875.999,91 euros.

La junta de govern de la setmana passada va aprovar el projecte de millora d'asfalts, elaborat pels tècnics municipals del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, que estableix un termini d'execució total de les obres de 48 setmanes, amb diferents aplicacions del calendari segons la zona.

Les actuacions

L'actuació número 1, a realitzar en un pas elevat del carrer d'Amèrica (Can Parellada), davant del camp de futbol, està pressupostada en 26.241,03 euros i es durà a terme en un mes amb l'objectiu de millorar el paviment i l'accessibilitat. La segona intervenció, a la rambla de Francesc Macià (Sant Pere Nord), és la més costosa pel que fa a inversió: 305.550,12 euros. Servirà per millorar el paviment i l'accessibilitat i abastarà el tram comprès entre la plaça de l'Aigua i el carrer de Provença, però s'executarà per fases per minimitzar el perjudici a la circulació i evitar l'afectació simultània en dos encreuaments. L'Ajuntament també intentarà que les obres no coincideixin amb la campanya de Nadal.

La tercera actuació s'efectuarà al carrer de la Mare de Déu de la Fuencisla, entre el de la Mare de Déu del Carme i el de la Mare de Déu de les Neus, a Ca n'Anglada. Es tracta de la partida més baixa: 21.276,98 euros que es destinaran a reparar l'asfalt.

Enfonsament

Per al carrer del Gasòmetre, entre Guillem de Muntanyans i Roger de Llúria, l'assignació és de 223.192,23 euros. Aquesta intervenció suposa un cas diferent per la seva envergadura. L'informe municipal afirma que aquesta via presenta "desperfectes importants" des de fa molt temps, però enguany, abans de la Setmana Santa, es va produir un enfonsament davant del número 37. Operaris municipals van col·locar allà una planxa i l'Ajuntament va prohibir el pas de camions per aquest trajecte, a més de traslladar els contenidors de lloc.

Tram tallat al carrer del Gasòmetre

Nebridi Aróztegui

El 16 de maig passat, una queixa veïnal referida a l'aparició de noves esquerdes en el paviment van motivar la col·locació d'una segona planxa just al costat de la primera. La deterioració és greu. Fa una setmana que el carrer del Gasòmetre està tallat al trànsit entre el passatge de Pere Comerma i el carrer d'Avinyó. La degradació d'aquest carrer ha accelerat la redacció del projecte i la necessitat de la seva tramitació per la via urgent.

Un altre carrer amb l'asfalt replet de forats és el de Sant Antoni, també objecte d'una actuació, la número 5, en el pla de xoc, amb una inversió de 127.309,90 euros per a la millora del paviment i del drenatge. Aquests treballs es duran a terme a l'agost. L'última actuació, la sisena, s'efectuarà a l'avinguda de l'Abat Marcet, entre el carrer de la Independència i les proximitats del de Bartomeu Amat, amb un pressupost de 172.429,91 euros.