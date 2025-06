Gent de Terrassa: les paraules que dibuixen la ciutat

Terrassa és molt més que una ciutat amb passat tèxtil i industrial. És una ciutat amb personalitat, valors compartits i una identitat rica que es reflecteix en el seu patrimoni, en la seva gent i en la manera com viu i es relaciona amb el món. Per això, coincidint amb els premis Gent de Terrassa que atorga el Diari, hem volgut fer un pas més i preguntar als guardonats d’edicions anteriors quina paraula o concepte associen en primer lloc amb la ciutat. Les seves respostes són una bona mostra del que representa avui Terrassa.

Les paraules recollides, així com el sentir majoritari constatat als premis, dibuixen una ciutat activa, compromesa i plural, amb un patrimoni divers que va des del romànic excepcional de la Seu d’Ègara fins a la riquesa modernista i les xemeneies que encara en perfilen l’“skyline”. També destaca la força cultural de la ciutat: el jazz, el teatre, el cinema i un teixit d’entitats que la mantenen viva durant tot l’any. Terrassa també és esport amb l’olimpisme o el hockey com a símbols destacats, és universitat, és diversitat i és solidaritat. Per a molts, però, és simplement casa seva: el lloc on volen viure i que volen fer millor.

La ciutat té tots els ingredients per construir una marca pròpia i singular: una vida associativa potent, una aposta clara pel coneixement i la innovació, un esperit obert i acollidor, i una empremta històrica que conviu amb la mirada posada en el futur. Terrassa és el que som, el que compartim i el que diem quan la volem explicar.

L’exercici de donar la primera paraula que ens ve al cap ajuda a fer visibles tots aquests actius, a reforçar el sentiment de pertinença i a posar en valor un capital intangible però poderós: la identitat compartida. Una identitat que no és uniforme, però sí cohesionadora. Que parla de la memòria, del compromís amb la cultura, del dinamisme econòmic i de la capacitat d’adaptació.

Les paraules triades pels premiats de Gent de Terrassa de les tres darreres edicions no són només etiquetes, sinó el reflex de vivències, emocions i vincles. Cadascuna d’elles aporta una peça al trencaclosques que configura el relat col·lectiu de la ciutat.

TERRASSA EN UNA PARAULA

Els premiats de les edicions passades dels Premis Gent de Terrassa descriuen la ciutat

Mercè Paloma

Mercè Paloma, dissenyadora de vestuari de pel·lícules: "Casa"

Joan Carles Peris

Joan Carles Peris, periodista amb una llarga carrera com a corresponsal: "Diversa"

Maria Jesús Comellas

Maria Jesús Comellas, doctora en Psicologia i professora emèrita de la UAB: "M'agrada"

Ton Fíguls

Ton Fíguls, preparador físic: "Olímpica"

Teresa Puig

Teresa Puig, física investigadora en superconductors: "La meva ciutat"

Robert Cabeza

Robert Cabeza, dibuixant, aquarel·lista i cal·lígraf, fotògraf i músic: "Esglésies de Sant Pere"

David Garrofé

David Garrofé, empresari i exsecretari general de la patronal Cecot: "Molt per fer"

Juan José Albericio

Juan José Albericio, doctor en pedagogia: "Escola Pia"

Cèlia Ros

Cèlia Ros, activista sociocultural i pianista: "Sort de viure-hi"