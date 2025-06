Gregori Ponce, nou director general del Karmel

Els Karmel ha anunciat el nomenament de Gregori Ponce com a nou director general del centre. Ponce Duran és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, i té un postgrau en Direcció de Centres Escolars per la Universitat Ramon Llull i la FECC. Durant 35 anys ha estat treballant en totes les etapes de l'educació de la mà de l’ordre de les Carmelites Missioneres de Gràcia.

Des dels seus inicis com a docent ha estat vinculat als carmelites i és membre actiu del consell pastoral de la parròquia Mare de Déu del Carme de Sant Joan Despí. És catequista i coordinador de l’àrea de catequesi permanent i de l’àrea de coordinació de confirmació del grup de joves.

Situació amb el conflicte obert

La titularitat del centre també informa que s'han presentat tots els documents requerits pels Serveis Territorials d'Inspecció en el marc de l'expedient informatiu obert, i que han pogut parlar amb el responsable de l'Observatori de Drets Socials de Terrassa. La setmana que ve també mantindran una reunió amb l'alcalde, Jordi Ballart.