“He provat sort i al final he arribat”: l’R4 torna a circular entre Terrassa i Manresa

La xarxa de Rodalies ha iniciat avui dijous, 5 de febrer, la recuperació progressiva de la circulació ferroviària en diversos trams del país, entre els quals destaca l’R4, la línia que connecta Terrassa amb Manresa. La Generalitat de Catalunya, com a titular del servei, ha requerit a l’operadora el restabliment gradual de la circulació un cop confirmat el bon estat de les vies, després de diversos dies d’afectacions que han alterat greument la mobilitat de milers d’usuaris. Paral·lelament, també s’han recuperat parcialment els trams Blanes–Maçanet-Massanes de l’R1 i l’RG1.
Durant tot el matí s’han realitzat noves marxes en blanc, expedicions amb tren sense passatgers que han servit per comprovar la seguretat i fiabilitat de la infraestructura abans d’autoritzar el pas de viatgers. Aquestes proves han permès activar el servei de manera escalonada. A l’R4, la circulació ferroviària funciona entre Martorell Central i Terrassa Nord, mentre que entre Terrassa Nord i Manresa s’ha establert un servei llançadora amb tren cada hora, complementat amb autobusos. Al sud de la línia, el servei amb tren es manté entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia, mentre que entre Sant Sadurní i Martorell Central el trajecte continua fent-se per carretera.
El servei ferroviari entre Manresa i Terrassa s’ha reprès a primera hora d’aquesta tarda, però ho ha fet amb retards i una limitació de velocitat de 30 km/h. El primer tren programat, amb sortida de Manresa a les 15.10 hores, ha acumulat més de 40 minuts de demora, fet que ha provocat la marxa d’alguns dels pocs passatgers que s’hi havien acostat. És el cas d’Ignasi Casas, veí de Terrassa, que, després de sentir l’anunci del retard per megafonia, ha decidit baixar del tren i optar pel servei alternatiu en autobús.
A la mateixa estació, la Magda, una de les primeres usuàries a arribar a Manresa amb tren, explicava a l'ACN amb ironia: “He provat sort i al final he arribat, no sé ni com”. La represa del servei ha agafat per sorpresa molts passatgers, que no esperaven tornar a pujar a un tren després dels “dies de caos” viscuts recentment. “No em posaré al primer vagó per si de cas”, comentava l’Ignasi abans de seure al segon, tot i que finalment ha acabat desistint.
Els primers trens llançadora han tingut poca demanda. La majoria d’usuaris han preferit el bus, percebut com una opció més ràpida mentre es manté la limitació de velocitat. Entre Terrassa Estació del Nord i Martorell, el servei ferroviari funciona amb una freqüència de quatre trens per hora i sentit, mentre Renfe manté actiu el dispositiu alternatiu per carretera a l’espera de la normalització total del servei.
femVallès se suma a les protestes
L’associació femVallès ha anunciat la seva adhesió a la mobilització “Sense trens no hi ha futur”, convocada per diverses entitats de la societat civil i prevista per a aquest dissabte 7 de febrer. La protesta reclama un transport ferroviari públic de qualitat, segur, accessible i fiable a Catalunya. El seu president, Antoni Abad, ha remarcat que “el tren és l’eix vertebrador de la mobilitat” i un factor clau per al desenvolupament econòmic i la cohesió social del país, especialment al Vallès, fortament afectat per les incidències recents.