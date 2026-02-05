El Banc Sabadell nomena Marc Armengol com a nou conseller delegat

El Banc Sabadell canvia de CEO. L’entitat vallesana ha anunciat aquest dijous el nomenament de Marc Armengol, actual CEO de TSB, com a nou conseller delegat del grup, que prendrà possessió previsiblement al maig, després de la junta d’accionistes i l’aprovació del Banc Central Europeu (BCE). Armengol substitueix César González-Bueno, que deixa el càrrec després de cinc anys al capdavant de la direcció executiva. Durant aquest període, el banc ha aconseguit rècords històrics de resultats, ha multiplicat per més de 12 el valor de l’acció i ha resistit amb èxit l’opa hostil del BBVA.
El president de l’entitat vallesana, Josep Oliu, ha destacat que González-Bueno ”ha superat, de lluny, les nostres expectatives i les del mercat, tant per la profunditat de la transformació abordada com pel ritme imposat”. ”Ha estat un conseller delegat excepcional”, ha assegurat.
Per la seva banda, González-Bueno ha expressat el seu “enorme agraïment” pel “privilegi” d’haver pogut participar en aquests cinc anys en la gestió de l’entitat, que ha qualificat d’“excepcionals”.
Amb gairebé 25 anys d’experiència al Banc Sabadell, Armengol ha desenvolupat la seva trajectòria en Tecnologia, Operacions i Estratègia, tant a Espanya com a l’estranger, liderant projectes de transformació, integracions bancàries i expansions internacionals. També ha contribuït a millorar la competitivitat de TSB, fins i tot en la seva posterior venda al Banco Santander. Ara afrontarà els reptes de mantenir els ritmes de generació de capital, reforçar la rendibilitat per als accionistes i liderar la nova etapa de transformació tecnològica del banc.
Armengol ha expressat la seva il·lusió per assumir la nova responsabilitat i ha destacat que les seves prioritats se centraran a aconseguir els objectius establerts per a 2026 i 2027, alhora que preparar el banc per al pròxim salt en tecnologia i innovació.
D'altra banda, el consell d'administració del banc ha nomenat a Carlos Ventura conseller director general de Negocis a Espanya. Afegeix Banca de Particulars a les seves responsabilitats actuals en Banca d'Empreses, Xarxa i Banca Privada, a més d'integrar-se en el màxim òrgan de govern del banc com a conseller executiu.
Jorge Rodríguez Maroto es manté com a director general de Particulars i com a membre del comitè de direcció, amb report a Carlos Ventura.
La Direcció de Corporate and Investment Banking (CIB) continua sense canvis sota dependència del conseller delegat, amb Cristóbal Paredes com a director general.