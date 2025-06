Homenatge a nou comerços cinquantenaris d'un barri de Terrassa

Can Palet va homenatjar aquest dilluns els comerços d'aquest barri de Terrassa que han fet 50 anys.

El tinent d'alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, acompanyat de la regidora del Districte 3, Montserrat Alba, va participar en l'acte de reconeixement als comerços cinquantenaris, organitzat per l'Associació de Comerciants de Can Palet amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu era distingir els establiments associats que tenen 50 anys o més.

L'esdeveniment, celebrat a la sala d’actes centre cívic Alcalde Morera, va comptar amb la participació del president de l’Associació de Comerciants de Can Palet, Francisco Viciana, i de la vicepresidenta i secretària de l’entitat, Olivia Ferre. En total, nou negocis van ser distingits per la seva trajectòria comercial i per la seva vinculació al barri.