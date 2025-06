Educació dona 15 dies al Karmel per acreditar la formació del nou professorat

El Departament d’Educació ha requerit formalment a l’escola Mare de Déu del Carme de Terrassa que acrediti diversos requisits de formació del nou professorat, com ara el coneixement del català i la titulació del màster de professorat de secundària, segons ha avançat El País i ha pogut confirmar aquest diari.

Aquest requeriment arriba dos mesos després de les denúncies presentades per un col·lectiu de famílies, que van motivar l’obertura d’un expedient informatiu arran del malestar generat per un possible biaix ideològic de caràcter “ultracatòlic”.

Des de fa uns mesos diverses famílies han denunciat una "radicalització religiosa alarmant" al centre, amb una crítica perquè la direcció no seguia els seus estatuts com a confessional, sinó evangelitzador. També han denunciat que han crescut les hores lectives de religió i que s'ha contractat professorat "exclusivament vinculat a moviments religiosos, com el Camí Neocatecumenal".

El document, signat per la directora dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, Montserrat Capdevila, recorda que, segons la Llei d’Educació de Catalunya, els projectes educatius dels centres han de promoure el pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa, i evitar qualsevol forma d’adoctrinament. En aquest sentit, s’hi especifica que qualsevol modificació del projecte pedagògic s’ha de comunicar “de manera clara” a les famílies.

A més, el Departament també afirma que les aportacions econòmiques a la fundació del centre són voluntàries i que no es pot excloure cap alumne d’activitats curriculars pel fet de no fer aquestes aportacions.

Mobilització de les famílies

Paral·lelament, famílies de l'escola han convocat una manifestació el pròxim 11 de juny a les 19.00 hores per reclamar la sortida immediata dels responsables del centre pel gir "radical" que asseguren que ha fet l'escola.

El col·lectiu ha convocat la protesta davant de l'edifici de secundària, al carrer Voluntaris Olímpics: "Terrassa ha d'estar a primera línia en la defensa dels drets i les llibertats de tothom, i molt especialment del principi de l'interès superior de l'infant", assenyalen.