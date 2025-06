Acte de record al noi mort en atropellament a Terrassa

Es deia Adrià Morato Cubero i tenia 23 anys. Va morir atropellat ara fa un any a l'avinguda de Josep Tarradellas de Terrassa, tot just en la intersecció amb el carrer de Balmes; tot just en un punt on el veïnat havia reclamat durant anys un grup semafòric. Un any després, el semàfor ja hi és. Un any després, la seva família i les associacions veïnals del sector han organitzat un acte de record al noi.

Aquest dijous, 5 de juny, fa un any de l’atropellament mortal de l'Adrià. La commemoració tindrà lloc a les 18.45 hores davant del punt on es va produir l'accident, a la plaça de les Magnòlies.

"No volem oblidar l'Adrià"

"Algunes coses han passat des de llavors. Una d’elles és que ja tenim un semàfor a l’avinguda, però la més important és que no volem oblidar l’Adrià", indica l'associació veïnal del Torrent d'en Pere Parres, organitzadora de l'acte juntament amb l'associació veïnal de Grups Gibraltar-Lluís Companys i la família de la víctima.

Concentració veïnal realitzada dies després dels fets

Alberto Tallón

Al gener passat va haver-hi un altre atropellament a la mateixa intersecció conflictiva. Les obres per a la instal·lació dels semàfors i altres mesures de seguretat viària van començar al febrer.