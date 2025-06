La fundació Ampans impulsa una campanya participativa per posar nom a la nova residència

La fundació Ampans ha engegat una campanya participativa per posar nom a la nova residència i centre de dia que acollirà i acompanyarà persones amb discapacitat intel·lectual, i que s’està construint a Terrassa. Ampans va presentar el projecte el març del 2023. L’equipament disposarà de 60 places residencials, a les quals s’han de sumar 20 places de centre de dia.

Amb la voluntat que aquest nou equipament tingui "un nom amb sentit i arrelat a la ciutat", la fundació, amb la col·laboració de la Coordinadora Capaç, convida tota la ciutadania a participar en la tria del nom mitjançant un formulari obert.

Procés obert fins al 15 de juny

Els responsables d'Ampans expliquen que “volem que aquest espai sigui reconegut i sentit com a propi per les persones que hi viuran, per les seves famílies i per la ciutat. Per això fem una crida oberta a tothom que vulgui sumar-se a aquest procés col·lectiu”. El formulari estarà disponible fins al 15 de juny i es podrà consultar al perfil d’Instagram de la fundació o a través d’aquest enllaç.

El nom s’escollirà entre totes les propostes rebudes en el marc d’un procés participatiu adreçat a famílies, entitat, veïnat, professionals del sector i qualsevol persona "que vulgui deixar una empremta en aquest projecte de ciutat", assenyalen.

60 places residencials

L’equipament que Ampans impulsa a Terrassa disposarà concretament de 60 places residencials en 10 unitats de convivència de 6 persones cadascuna i 20 places de centre de dia. La residència tindrà 5 mòduls diferents i separats en un espai de 6.000 metres quadrats a tocar de Can Petit, al carrer de la Castellassa, que ha estat cedit per l’Ajuntament de Terrassa.

Les obres de la residència avancen a bon ritme i l’edifici ecoeficient i de construcció tradicional estarà acabat a finals d’any. La previsió és que entri en funcionament durant el primer trimestre de 2026. Comptarà amb 4 aules, espai de rehabilitació, zona de visites i recintes comuns, tant de treball com d’esbarjo. Ampans projecta un equipament que vol promoure la inclusió i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

L’edifici combinarà els espais residencials i de centre de dia, oferint una atenció personalitzada, centrada en la persona, amb el suport de professionals i en un entorn integrat al barri.