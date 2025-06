La UGT demana reforçar la plantilla de Correus a Terrassa per evitar un "col·lapse" a l'estiu

UGT - Serveis Públics Sector Postal estima que el servei de Correus a Terrassa podria patir un "col·lapse" aquest estiu. El sindicat lamenta una manca de previsió en la contractació de personal per part de la direcció de Correus de Catalunya, de l’Àrea Nord-Est, la que correspon a Terrassa.

Segons la informació amb la qual treballa la UGT, la previsió de reforç de plantilla per al mes de juny a les quatre demarcacions "és pràcticament nul·la". L'organització diu que es preveu la contractació de tres persones per la província de Barcelona i una per a les terres de Lleida. Pel que fa a Terrassa, el sindicat afirma que, a la UR1, de 39 places n'hi haurà deu sense cobrir i a la UR2, de 27, no se'n cobrirà una desena.

UGT - Serveis Públics sosté que aquest ajust és “totalment desproporcionat i que posa en risc el repartiment diari de la correspondència en tot l’àmbit territorial”. Afirmen que les plantilles ja es troben, en l’actualitat, al 50% de la seva capacitat operativa i que aquesta situació implica "una sobrecàrrega de feina insostenible per a les treballadores i treballadors de Correus, amb un augment preocupant de les baixes laborals i sense que la direcció de l’empresa estigui tenint en compte les condicions reals del personal".

El sindicat considera que la "manca de planificació" afectarà "greument" tots els àmbits del servei postal: oficines, unitats de distribució, àmbits rurals i centres de tractament postal. "L’absència de substitucions per cobrir vacants estructurals, vacances, baixes laborals, llicències i permisos suposa un risc real per a la distribució diària de la correspondència i un dèficit evident en l’atenció a la ciutadania. En algunes oficines aquest estiu operaran amb la meitat o menys de la meitat de personal", denuncien.

En aquest sentit, el sindicat exigeix a la direcció de Correus a Catalunya la cobertura "immediata" de les vacants i "una planificació "responsable per garantir unes condicions laborals dignes i un servei postal de qualitat durant tot el període estival". També assenyala la importància d’una bona climatització en els centres de repartiment, oficines i centres de tractament postal enfront de les onades de calor.