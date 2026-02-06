Jaume Boadas, nou president de la Societat Catalana de Digestologia

Jaume Boadas Mir, cap del Servei de Digestologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) – Hospital Universitari, ha estat nomenat recentment president de la Societat Catalana de Digestologia, una de les principals entitats científiques de referència en aquest àmbit mèdic a Catalunya.
La seva carrera professional destaca per una sòlida formació acadèmica i una àmplia experiència en la pràctica clínica, la recerca i la docència en el camp de la Digestologia. En l’àmbit assistencial, la seva activitat se centra especialment en l’endoscòpia digestiva diagnòstica i terapèutica, les malalties biliopancreàtiques i la patologia colorectal.
Al llarg de la seva trajectòria, Boadas ha format part de la junta directiva de diverses societats científiques, com la Societat Catalana de Pàncrees i l’Asociación Española de Pancreatología, així com del Comitè Científic de l’Asociación Española de Gastroenterología.
La seva vinculació professional amb el Consorci Sanitari de Terrassa és de llarga durada. Actualment n’és el cap del Servei de Digestologia i, en l’àmbit acadèmic, exerceix com a professor de Medicina a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. A més, ha desenvolupat tasques de gestió sanitària, destacant el càrrec de director assistencial del CST, que va ocupar durant nou anys.
L’any 2024 va rebre el Premi d’Excel·lència Professional atorgat pel Col·legi de Metges de Barcelona, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sistema sanitari.
El seu nomenament com a president de la Societat Catalana de Digestologia suposa un reconeixement a la seva dedicació i compromís amb els pacients amb patologies digestives, així com un nou repte per continuar impulsant el progrés científic, assistencial i docent en aquesta especialitat.