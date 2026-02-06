MútuaTerrassa, reconegut per la seva implicació en el projecte "Recooperem"

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha estat reconegut per la seva implicació en el projecte comarcal Recooperem, una iniciativa de sostenibilitat alimentària que promou l’aprofitament dels excedents de menjar cuinat per distribuir-los a persones en situació de vulnerabilitat. El centre terrassenc va ser el primer hospital a sumar-s’hi, a finals de març de 2023.
El projecte, emmarcat dins el Compromís Verd de MútuaTerrassa, permet recuperar els àpats que no s’han servit al menjador laboral i fer-los arribar a col·lectius com gent gran que viu sola o persones usuàries de rebosts solidaris. Quan està a punt de complir-se el tercer aniversari de la seva implementació, les xifres avalen l’èxit de la iniciativa.
Durant els primers sis mesos de funcionament, ja es van redistribuir 3.387 racions, amb una mitjana de 39 àpats diaris. Un any i mig després, el volum havia augmentat fins a 11.082 racions, consolidant el projecte. En el conjunt del període, s’han aconseguit redistribuir prop de 14.000 racions a entitats socials i col·lectius vulnerables.
Més enllà de l’impacte social, l’adhesió al Recooperem ha permès a MútuaTerrassa reforçar les polítiques de sostenibilitat, fomentar l’economia circular i reduir la generació de residus. Alhora, el projecte ha facilitat un millor control de l’excedent alimentari i l’optimització dels processos de producció, fet que ha contribuït a disminuir el malbaratament d’aliments.
Enguany, el projecte Recooperem celebra deu anys de trajectòria i el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha reconegut la tasca de les escoles, entitats, empreses i professionals de la restauració que el fan possible. En el cas de MútuaTerrassa, el reconeixement ha estat recollit pel president de l’entitat, Antoni Abad.
Actualment, Recooperem és una iniciativa amb projecció internacional i compta amb la participació de 14 municipis, 62 escoles, 5 empreses privades, 2 hospitals i una universitat, així com 18 empreses de restauració i 16 entitats socials del territori.
Pel que fa al funcionament del projecte a l’HUMT, un cop finalitzat el servei del menjador, el menjar cuinat que no s’ha servit i que compleix totes les garanties higièniques i sanitàries es reparteix en recipients i es congela a -18 °C. Posteriorment, i en coordinació amb el Consell Comarcal, els àpats es distribueixen entre famílies que compleixen els requisits establerts, garantint aliments segurs, de qualitat i nutricionalment adequats, alhora que s’evita el malbaratament alimentari.