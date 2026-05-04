VÍDEO | Un ferit en un incendi al carrer de Núria

Un incendi a l'interior d'un pis del carrer de Núria ha obligat a evacuar una persona a l'Hospital de Terrassa per inhalació de fum. Els Bombers han rebut l'avís de l'emergència a les 12:29 i han activat 4 dotacions per atendre el servei.
En accedir a l'edifici, els efectius han comprovat que l'escala estava lliure de fum, però hi havia una gran acumulació a l'interior de l'habitatge afectat, situat en un entresòl. Segons ha explicat el cos d'emergències, no hi havia foc actiu perquè la combustió s'havia limitat a papers i llibres en una de les habitacions. "Hem pogut controlar l'incendi ràpid, l'únic que sí que ha generat bastant de fum", han detallat els Bombers.
Un cop han extingit les restes del foc, els efectius han procedit a ventilar l'espai. A causa del fum generat per la combustió, una persona ha hagut de ser traslladada al centre sanitari amb un pronòstic en principi de caràcter lleu.
Quan el pis ha quedat completament ventilat i s'ha confirmat que no hi havia cap més persona afectada, les dotacions han donat el servei per finalitzat.
La propietària de l'immoble s'ha pogut desplaçar fins al domicili. La Policia Local també ha intervingut en l'incident i s'ha quedat a càrrec de la situació un cop els Bombers han tornat al parc. Ara com ara es desconeix l'origen exacte de les flames.