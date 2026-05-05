La I Jornada de Cirurgia Pediàtrica de Mútua reforça la coordinació assistencial entre professionals

L’edifici docent de MútuaTerrassa ha acollit aquest matí la primera edició de la Jornada de Cirurgia Pediàtrica, una iniciativa que ha reunit pediatres, professionals d’infermeria i especialistes amb l’objectiu de millorar l’abordatge de la patologia quirúrgica en edat pediàtrica. La trobada ha servit per posar en valor la importància del treball multidisciplinari en l’atenció sanitària infantil, destacant la necessitat d’una coordinació fluïda entre l’Atenció Primària i l’Hospitalària. En aquest sentit, la jornada ha incidit en aspectes com l’actualització de protocols, la millora de la comunicació entre equips i la continuïtat de les cures dels pacients quirúrgics.
L’acte ha començat amb la benvinguda institucional de Roger Garcia, cap del servei de Pediatria; Salvadora Delgado, directora mèdica de l’Àmbit Quirúrgic, i Marco Hirata, coordinador de Pediatria d’Atenció Primària, que han coincidit a destacar el valor d’aquest tipus d’iniciatives per enfortir la qualitat assistencial.
Durant el primer bloc de la jornada, s’han abordat qüestions relacionades amb el maneig de la cirurgia pediàtrica dins l’entitat, posant el focus en la connexió entre equips i en la coordinació de procediments. També s’ha tractat la necessitat de millorar la sincronització de calendaris entre els diferents nivells assistencials.
La sessió ha inclòs una part pràctica amb tallers sobre sutures, maneig de ferides i apòsits, així com sobre urgències quirúrgiques pediàtriques, que han tingut una bona acollida entre els assistents. La patologia dermatoquirúrgica en l’edat pediàtrica ha centrat el darrer tram de la jornada.
La cloenda ha anat a càrrec de Teresa Mur, coordinadora assistencial d’Atenció Primària-Ambulatòria, i de Sara Fuentes, coordinadora de cirurgia pediàtrica, que han destacat la importància de consolidar espais de formació i intercanvi entre professionals.
En total, una desena de professionals de diferents especialitats, com Pediatria, Anestèsia, Dermatologia i Otorrinolaringologia, així com representants de l’Atenció Primària i dels diversos àmbits d’infermeria, han participat en aquesta primera edició, que neix amb la voluntat de tenir continuïtat en el futur.