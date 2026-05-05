L’escola Sagrat Cor impulsa el projecte VEUS per prevenir l’assetjament escolar a Primària

L’escola Sagrat Cor de Terrassa ha posat en marxa aquesta setmana el projecte VEUS, una iniciativa orientada a prevenir l’assetjament escolar entre l’alumnat d’Educació Primària i a reforçar la convivència dins del centre. El programa dona un paper protagonista als alumnes de cinquè i sisè, que assumeixen una funció activa durant les estones d’esbarjo. L’objectiu és dotar-los d’eines i recursos per detectar situacions conflictives i implicar-se en la seva gestió, contribuint així a millorar el benestar dels seus companys i companyes.
El nom del projecte, VEUS, sintetitza el seu funcionament: “Veus” una situació conflictiva, “Expliques” el que has observat i t’“Uneixes” a la solució. Amb aquest plantejament, el centre vol fomentar que l’alumnat no resti passiu davant conductes que afectin la convivència, sinó que actuï de manera responsable i compromesa.
La iniciativa també té una clara vocació educativa més enllà de l’entorn escolar, ja que promou valors com el respecte, l’empatia i la implicació social. En aquest sentit, el projecte vol transmetre als infants la importància de no callar davant les injustícies i de contribuir activament a construir entorns més segurs i respectuosos.
El centre preveu avaluar el funcionament del projecte abans de finalitzar el curs, amb la participació de l’alumnat i de l’equip docent. Aquesta valoració permetrà introduir millores amb la voluntat de consolidar i ampliar la iniciativa de cara al proper any acadèmic.