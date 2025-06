Com expliques què és Terrassa?

Parla el sector social

Marta Bueno, presidenta de l’Associació de Comerç Can Boada

“Explico que hi ha la tira d’activitats. Al barri vam fer la Fira Medieval, i just veníem de la Fira Modernista. A més, tenim una part cultural molt important, com les esglésies de Sant Pere, amb un conjunt romànic espectacular, la Masia Freixa, Vallparadís, unes afores molt boniques, i sobretot una bona connexió: estem molt a prop de Barcelona i el mar és a només 20 minuts. També els dic que som la tercera ciutat de Catalunya”.

Rosa Grau, històrica del grup de Nans i Capgrossos

“Sempre dic que soc de Terrassa, mai de Barcelona, i em pregunten on és. Els explico que està a 30 quilòmetres de Barcelona i que és una ciutat molt cultural, amb els Minyons a dalt de tot, que som molt bons en hoquei i que tenim una cultura popular molt viva: capgrossos, gegants, dracs, bastoners... Explico que hi ha de tot i que s’hi viu molt bé, que és una ciutat gran però amb un centre que fa ambient de poble”.

Domènec Ferran, director del Museu de Terrassa durant 25 anys

”Quan sóc fora i he d’explicar què és la meva ciutat explico que Terrassa és una gran ciutat amb un passat industrial tèxtil que conserva un ric patrimoni industrial i modernista, i que té la Seu d’Ègara, un conjunt històric altmedieval singular i únic, que actualment es troba a la llista indicativa per ser reconegut com a Patrimoni Mundial de la Unesco i que és un actiu molt potent”.

José Luis Melgosa, responsable Tècnic de Comunicació de la UPC

“Per viure-hi, per treballar i per estudiar, sense cap mena de dubte, és una ciutat de primera opció. Qui ve, de seguida la fa seva. La Universitat sempre actua d’agent transformador, de tractor de talent i projector de la ciutat. Diria que Terrassa conté l’essència del país. Treball, esforç, tolerància, diversitat, coneixement, civisme i dinamisme cultural. Vull dir que, si algú vol saber qué és Catalunya, ha de venir a Terrassa”

Sara Gutiérrez, periodista esportiva

“Duc Terrassa (i la Masia Freixa) per bandera; ho saben els meus companys de professió, els esportistes a qui entrevisto i a tot arreu del món quan em toca viatjar per feina, des de Mundials de futbol fins al Dakar. Parlant d’aquesta competició, fa uns anys vaig mostrar un Dàkar al plató de Teledeporte. Qui va veure el programa aquell dia va descobrir que hi ha un postre que uneix el meu amor per Terrassa i la meva gran passió professional”.

Jaume Rosset, president de l’AVV de l’antic poble de Sant Pere

“Sempre dic que és la ciutat del costat d’on visc jo, l’antic poble de Sant Pere. Una ciutat industrial i un poble pagès que va ser devorat per la voràgine de la indústria. Penso que Terrassa s’ha anat convertint en una molt bona ciutat en molts aspectes. És una bona ciutat per viure-hi, i uns quants poquets tenim el privilegi de viure-hi en el millor lloc de Terrassa, que és l’antic poble de Sant Pere. Per Vallparadís, per les esglésies... L’esperit de poble”.

Parla el sector econòmic

Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç

“Tradició industrial, cultural i esportiva. Terrassa és una ciutat amb passat i futur, d’una grandària que t’ofereix de tot sense massificació, estratègicament situada tant per a activitats empresarials com de gaudi personal. La ciutat està sent capaç de fer valdre antigues instal·lacions industrials en dessús per aixoplugar-hi la seva diversitat cultural, integrant-les en una ciutat amb joies com el Conjunt d’Ègara, el parc de Vallparadís, edificis modernistes, etc.”.

Pilar Puértolas, directora general de Sanmy

“Terrassa és el cor que batega amb força, impulsat per una llarga tradició emprenedora i industrial. El seu teixit empresarial actiu destaca en sectors com el tèxtil, la salut, la tecnologia i les begudes. Terrassa és una ciutat amb identitat pròpia, marcada per un ric passat industrial i un present en transformació. Combina patrimoni modernista, natura i un teixit empresarial i educatiu dinàmic que la converteixen en un lloc ideal per viure, emprendre i créixer”.

Miquel Àngel Salazar, vicepresident de Pimec Vallès Occidental

“És una ciutat dinàmica, que permet projectar un futur amb reptes importants que generen oportunitats reals de creixement. Jo la presento per la seva rica història industrial i per la capacitat d’adaptació als temps moderns. Des de la perspectiva empresarial i industrial, Terrassa es projecta com un nucli d’innovació i desenvolupament, on l’activitat econòmica i la universitària s’entrellacen per crear un ecosistema de creixement sostenible”.

Xavier Panés, president de la Cecot

“Terrassa compta amb un entramat associatiu viu, extens, inquiet, mobilitzat i col·laboratiu. És una ciutat amb una gran personalitat, marcada per la seva tradició industrial, la capacitat emprenedora i, sobretot, per una xarxa d’entitats i iniciatives que treballen de manera col·laborativa per fer avançar el territori. Un exemple de com una ciutat pot projectar futur des de la cohesió, l’esperit crític i el compromís amb el progrés”.

Núria Beltran, presidenta de la Comissió Retail del Col·legi d'Economistes de Catalunya

“Terrassa és la meva ciutat en majúscules: on he nascut i viscut i on, per elecció, m’he quedat a treballar. Quan surto fora o quan em demanen que vengui la meva ciutat, explico que Terrassa és una de les principals ciutats de Catalunya, que ofereix bona qualitat de vida, molt a prop de Barcelona; que va créixer gràcies a la seva tradició industrial i que avui dia té una economia molt diversificada”.

Goretti Torrella, CEO de Torrella Ingeniería-Arquitectura

“Vaig venir a viure a Terrassa de petita, quan els meus pares s’hi van traslladar. Des de llavors i fins ara, Terrassa és la “meva ciutat”: on visc jo i les meves filles (i neta); on sempre he treballat i sempre he estudiat, fins i tot la carrera a l’Escola d’Enginyers Industrials; on passejo, on compro i on tinc molts amics. Hi estic profundament arrelada i no m’imagino vivint enlloc més”.

Parla el sector cultural

Martí Galán “Galgo Lento”, productor i compositor musical

“Terrassa és una ciutat ben parida, s’hi viu bé. Un dels aspectes que sempre destaco, i que pot semblar una ximpleria, és que tenim un centre de la ciutat pel que s’hi pot passejar. No es veuen ni s’escolten cotxes, només gent passejant. Pel que fa a la música, cada cop s’està donant espai al producte local, que fins fa res semblava que no es fes música a Terrassa. Podem millorar, i ho reivindiquem, perquè el so terrassenc és de puta mare”.

Susanna Carmona, coordinadora de Jazz Terrassa

“La millor manera d’explicar a gent de fora què és Terrassa, és demostrant-li com d’arrelada estic a la meva ciutat. Gaudeixo de contemplar la Masia Freixa o la Seu d’Ègara, i convido als meus amics a què ho facin per entendre per què m’encanta ser terrassenca. Aquest binomi que formo amb Terrassa, és semblant al que la ciutat manté amb el Jazz. Anem a França o Alemanya, i saben qui som: som els de Terrassa!”.

Adria Fornès, director de LaFACT Cultural

“Parlar de la nostra ciutat, fora del nostre marc territorial, és francament gratificant. Sobretot, quan ho fem d’allò que ens identifica, i la dansa és una de les marques de la ciutat. Prop de 200 companyies han trepitjat els escenaris terrassencs, i ja no és estrany que ens vegin com la capital de la dansa. Vendre la nostra ciutat, com a ambaixadors que ens sentim, sempre és fàcil i agraït, perquè Terrassa i l’art van de bracet”.

Albert Tulleuda, director del MNACTEC

“Un dels elements més identificatius, singulars i fàcils de destacar quan expliquem què és Terrassa, és el ric patrimoni industrial que conserva. El llegat industrial, que un dia va fer de la nostra, una de les ciutats més importants del país, encara es percep quan passeges pels seus carrers. L’ahir i l’avui hi conviuen d’una forma perfecta. Aquest tret, com la rica vida cultural i associativa, forma part del caràcter de Terrassa“.

Jordi Garreta, actor

“Quan parlo de Terrassa, la gent es queda amb ganes de més. Sempre els dic que la millor manera d’entendre la ciutat és anar a fer una volta pel centre: passejar pel Parc de Sant Jordi, observar la Masia Freixa i descobrir tots els indrets modernistes que amaga la ciutat. També els convido a la Festa Major i la Fira Modernista, que reflecteixen la nostra identitat, i que de pas, beguin la millor orxata de Catalunya a la Ribera!”.

Tessa Julià, escriptora

“De Terrassa cal destacar, per evident que pugui semblar, com és de gran. Per una altra banda, la seva centenària vinculació amb el món tèxtil, et deixa clar que som una ciutat de gent treballadora. Aquest mateix compromís dels veïns es veu reflectit en la força de la cultura popular, sense els esforços dels terrassencs als anys 70 no seria possible. La cirereta del pastís és la quantitat de figures culturals, com escriptors, que són d’aquí”.

Parla el sector esportiu

Berta Abellan, subcampiona del Món de trial

“Terrassa és una ciutat que m’encanta. És caseta. Després de voltar pel món, Terrassa és aquell lloc on tornes i hi trobes els teus. Sents que has arribat al teu lloc. Un dels espais que més m’agrada de Terrassa és el parc de Vallparadís. Passejar-hi et dona vida. Però tenim moltes altres coses. Per exemple, els “Croissants de París” donen felicitat. A banda de ser coneguda per la indústria tèxtil, tenim els Minyons. I tants referents esportius. No podem tenir millor ciutat!”.

Josep Maria Biosca, president de l’Atlètic Terrassa

“La gent del hockey, quan sortim a competir fora, no cal que diguem que som de Terrassa. La ciutat ha acollit uns Jocs Olímpics i dos Mundials. Per aquí han passat les millors seleccions i equips del món durant dècades. Tothom coneix Terrassa i sap situar-la al mapa. Més d’una vegada ens han dit que si Terrassa no existís, el hockey espanyol tampoc no existiria. Fora del hockey, crec que és mínim el que fem per vendre la nostra ciutat”.

Helena Oma, jugadora del Casademont Zaragoza

“Sempre destaco que Terrassa és una de les millors ciutats de Catalunya. També una de les més grans. És una ciutat realment molt còmoda per viure. Està molt ben ubicada. Ho tens tot a l’abast: oci, restauració, monuments. I té moltíssima història. Tenim el privilegi de tenir la natura a tocar, a més d’un gran parc natural com el de Vallparadís. Tenim també grans esportistes de diferents disciplines. Tenim la sort de ser una ciutat magnífica”.

Oriol Antolí, corredor de curses de llarga distància

“Terrassa és com un poble amb forma de ciutat. Te n’adones quan camines pel centre. Saludes molta gent. Trobo que és el més bonic. Tenim el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt al costat. És un privilegi viure tan a prop de la natura. M’agrada molt l’Antic Poble de Sant Pere. M’hi trobo com a casa. S’hi viu encara més aquesta sensació de viure en un poble. La Seu d’Ègara és espectacular. Hi ha gent que no la coneix prou”.

Olga Tintoré, alpinista

“Els terrassencs tenim la sort de viure al costat d’una muntanya tan bonica com la Mola. Tot l’entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt és magnífic. Natura a banda, la ciutat té edificis emblemàtics, com la Masia Freixa. Sense oblidar que som una ciutat universitària de primer ordre. Pel que fa a l’esport, tenim un club com el CN Terrassa, que tants olímpics ens ha donat. A més, Terrassa és la ciutat del hockey”.

Jordi Merino, president de la FEEC

“El primer que em ve al cap quan parlo de Terrassa és l’extraordinari patrimoni cultural i artístic que té la ciutat, encapçalat per la Seu d’Ègara. Quan ho expliques, molta gent no s’ho creu. El parc de Vallparadís és un dels meus espais preferits, l’autèntic pulmó verd de la ciutat, amb el Castell Cartoixa de Vallparadís al capdamunt. En l’àmbit esportiu, la Mitja Marató de Terrassa és una de les senyes d’identitat de la ciutat”.