La Fira Som Grans s'obre a totes les edats i presenta nova aplicació mòbil

La Fira Som Grans fa un pas endavant per esdevenir un espai intergeneracional i obert a tota la ciutadania. L'esdeveniment, impulsat per l'Ajuntament i la Federació d'Associacions de Gent Gran de Terrassa, arrencarà els dies 25 i 26 d'abril al recinte firal i continuarà el 27, 28 i 30 d'abril a LaFACT. L'objectiu és que infants, joves i adults comparteixin experiències amb les persones grans, que actualment superen els 56.000 habitants i representen el 20% de la població terrassenca.
Cultura i oci per a tota la família
La programació ofereix més de 40 propostes. Al recinte firal s'hi concentraran exhibicions de ball, jocs de taula, inflables per a la canalla i actuacions de cultura popular amb castellers i batucades. A més, l'espai comptarà amb servei de restauració perquè els assistents puguin allargar la jornada. Hi haurà xocolatada gratuïta dissabte i diumenge a les 9.30 hores, així com un menú de paella o fideuà (14 euros) amb música en directe.
Des de l'organització remarquen l'esperit d'aquesta nova iniciativa: "No hauria de deixar el meu net a casa aquest cap de setmana, sinó que la idea és que me l'emporti i que gaudeixi amb mi", ha expressat la regidora de Gent Gran, Ruth Hibernón. "Volem una ciutat on totes les generacions se sentin part d’un projecte compartit. Aquesta fira és una oportunitat per trencar estereotips, generar vincles i posar en valor el paper actiu de les persones grans en la vida comunitària", ha afegit.
Posteriorment, l'Auditori de LaFACT acollirà la segona part del certamen amb actuacions musicals, corals i havaneres, aplegant més de 400 participants provinents del teixit associatiu local.
El president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca, Miquel Mariano, ha aprofitat la presentació per posar en valor la gran implicació de les entitats en l'organització de l'esdeveniment. Mariano ha destacat que els visitants podran descobrir de primera mà la tasca diària que fan els casals al llarg de l'any. "Posarem de manifest la vitalitat i la diversitat del nostre teixit associatiu", ha afirmat el president, tot recordant que les actuacions a LaFACT aplegaran propostes molt variades, des de corals i havaneres fins a gòspel.
Pel que fa a la resposta del públic i al nou enfocament de la fira obert a totes les generacions, Mariano s'ha mostrat molt optimista amb els canvis introduïts. "Esperem que hi hagi molta més activitat en fer participar tothom, des del més petit fins al més gran", ha assegurat. En aquest sentit, ha avançat que la crida ja està tenint una rebuda excel·lent per part de la ciutadania: "Creiem que hi haurà molta més participació; de fet, les entrades de LaFACT gairebé estan exhaurides".
Nova eina digital per a la gent gran
Durant el certamen es presentarà una nova aplicació mòbil dissenyada per informar sobre les activitats culturals, socials i esportives de la ciutat. Aquesta eina substitueix l'antic canal de WhatsApp Activa +60, que havia reunit 4.000 usuaris. "Les persones grans no són només protagonistes, sinó un veritable motor de la vida comunitària", ha destacat la regidora Hibernón durant la presentació.
Per facilitar l'adaptació tecnològica, el recinte firal habilitarà un punt de suport per ensenyar els assistents a descarregar i utilitzar la nova plataforma digital, un acompanyament que després continuarà actiu a l'oficina d'informació corresponent.
Miquel Mariano també s'ha referit a la nova aplicació mòbil i a la importància d'adaptar-se a les eines digitals per guanyar autonomia en el dia a dia. "Fins ara la gent gran havia de demanar als fills que els deixessin mirar l'ordinador per veure què es feia al casal, però ara s'hi estan involucrant per tenir-ho més fàcil", ha subratllat Mariano, celebrant aquesta transició tecnològica.