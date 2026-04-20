Els Minyons descarreguen el primer 2 de 7 de la temporada a Ordino

Minyons de Terrassa han signat aquest cap de setmana una actuació destacada a Ordino, en el marc de la seva sortida al Principat. La colla egarenca ha complert els objectius previstos en una diada celebrada davant del Comú, compartint plaça amb els Castellers d’Andorra i els Castellers de Castelldefels.
La jornada va arrencar amb dos pilars de quatre simultanis que van donar pas a una primera ronda amb un dels moments més rellevants del dia: l’estrena del 2 de 7, el primer de la temporada descarregat pels de Cal Reig.
A la segona els Minyons van completar un 3 de 8 segur, i a la tercera van alçar amb solidesa el 4 de 8. Per tancar l’actuació, la colla va oferir un vano de cinc que va posar el punt final a una diada rodona.
Més enllà dels castells, la sortida ha tingut també un marcat component social. El cap de setmana a Andorra ha servit per reforçar els vincles entre els membres de la colla, fomentant la convivència fora de l’entorn habitual.
Amb aquesta actuació, els Minyons tanquen amb bones sensacions el seu pas pel Principat i ja posen la mirada en la propera cita al calendari. Serà aquest dijous, 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, quan actuaran a la Plaça Vella de Terrassa a partir de les 19.15 hores.