Terrassa obre la convocatòria d’ajuts de menjador escolar per al curs 2026-2027

L’Ajuntament de Terrassa ha obert la convocatòria d’ajuts de menjador escolar per al curs 2026-2027, amb l’objectiu de cobrir entre el 70% i el 100% del cost del servei. El termini per presentar les sol·licituds s’estén del 20 d’abril al 10 de maig, ambdós inclosos, i la tramitació es farà exclusivament de manera telemàtica.
Aquests ajuts s’adrecen a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle escolaritzat en centres públics o concertats. Segons ha destacat el tinent d’alcalde i regidor de Serveis Socials, Noel Duque, el menjador escolar és “una eina clau per garantir el benestar dels infants”, ja que assegura l’accés a una alimentació adequada i ofereix un espai educatiu i de convivència en igualtat de condicions.
La convocatòria manté el sistema d’esborranys per simplificar els tràmits. Les famílies que ja van sol·licitar l’ajut el curs anterior rebran un missatge al mòbil els dies 20 i 21 d’abril amb un enllaç per confirmar o modificar la seva sol·licitud. En cas de no rebre’l, podran presentar una nova petició a partir del 22 d’abril mitjançant el formulari corresponent a través d'aquest enllaç, recordant que cal tramitar una sol·licitud per a cada infant.
Per facilitar el procés, el consistori ofereix suport presencial amb cita prèvia als Punts d’Orientació Social, així com atenció telefònica a través de l’Oficina de Prestacions Socials. Entre la documentació necessària, caldrà incloure el codi identificador de l’alumnat (IDALU), proporcionat pels centres educatius, i acreditar situacions específiques com la custòdia compartida o casos de vulnerabilitat.
Els ajuts són atorgats per la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, seguint criteris econòmics, geogràfics i familiars. Posteriorment, l’Ajuntament pot complementar-los fins al 100% en aquells casos que ho requereixin, prèvia valoració dels serveis socials municipals.
El preu del servei de menjador es fixa en 6,33 euros per dia en centres amb un espai de migdia de fins a dues hores i mitja. En la convocatòria anterior, corresponent al curs 2025-2026, es van concedir 6.598 ajuts d’un total de 9.259 sol·licituds presentades.