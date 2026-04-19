Llibreria Sant Jordi, botiga de barri: “Vam ser els primers de la ciutat a tenir una fotocopiadora”

Amb la diada de Sant Jordi a tocar, moltes mirades es dirigeixen cap a les llibreries. Al barri de Can Palet, n’hi ha una que fa moltes dècades que forma part del paisatge quotidià. Parlem, precisament, de la llibreria-papereria Sant Jordi, un establiment situat a la carretera de Montcada que ha crescut al ritme del barri i dels seus clients, però que amb els anys s’ha fet també molt conegut arreu de la ciutat.
El negoci el va posar en marxa la família Ronsano, i posteriorment va passar a mans de Jordi Sallés. No va ser fins al 1977 quan Gaspar Prat, el propietari actual, en va assumir les regnes. “Era la típica botigueta de barri”, recorda. Des de llavors, la transformació ha estat profunda. L’espai s’ha ampliat, s’hi ha incorporat un magatzem i l’activitat s’ha diversificat fins a convertir-se en molt més que una llibreria.
De fet, avui és difícil encasellar-la en una sola etiqueta. A banda de llibres, s’hi ofereixen serveis de papereria, copisteria, material escolar i d’oficina, paqueteria o fins i tot pirotècnia. “Tenim un catàleg molt ampli i ho podem aconseguir pràcticament tot”, explica Prat. Aquest model de “subministrament integral”, com ell mateix el defineix, els ha permès adaptar-se als canvis d’hàbits de consum. “Abans una llibreria tenia quatre coses: ara treballem amb més de 13.000 d’articles”, diu.
En aquest creixement, la innovació també hi ha tingut un paper destacat. “Vam ser els primers de la ciutat a tenir una fotocopiadora”, apunta Gaspar Prat. Amb els anys, el servei de copisteria s’ha consolidat com una peça clau de l’activitat, fins al punt que encara avui atrau clients d’arreu —fins i tot d’altres ciutats—, també perquè és dels pocs establiments del sector que obre els diumenges al matí.
La botiga també ha sabut fer el salt al món digital amb una botiga en línia, però sense renunciar a allò que considera clau: el tracte directe. “La venda per internet està molt bé, però com li consultes a una pantalla si això t’anirà bé o no?”, es pregunta. Per això, defensa el valor de l’assessorament personalitzat: “Aquí, si algú vol fer una cosa, li diem si li quedarà bé o no. Aquesta atenció no la tens amb les grans cadenes”.
Aquest vincle amb el client és, de fet, una de les grans fortaleses del negoci. “Hi ha clients que semblen de la família”, destaca el propietari. Després de gairebé 50 anys darrere el taulell, ha construït un vincle molt proper amb la clientela, fruit del tracte diari.
Més enllà del dia a dia, la botiga també té moments àlgids al calendari. La diada de Sant Jordi n’és segurament el més destacat. “És una bogeria”, subratlla. A la porta hi instal·len una parada amb llibres i roses, mentre que la seva dona també ofereix rams personalitzats en un altre punt de la ciutat.
A més, durant tot l’any, l’establiment ven caganers. De fet, Gaspar Prat és el distribuïdor oficial de caganers a Terrassa. També cal destacar que hi ofereixen moltes altres figuretes de tota mena.