Afectacions en l’accés a Urgències de l’Hospital Universitari de Terrassa

L’Hospital Universitari de Terrassa registrarà afectacions puntuals en els accessos al recinte aquest dimarts i dimecres 21 i 22 d’abril a causa de les obres d’implantació d’una segona ressonància magnètica. L'actuació comportarà canvis temporals en la mobilitat tant per a vehicles d’emergència com per a usuaris particulars.
Pel que fa a dimarts 21 d’abril, l’accés habitual d’ambulàncies al servei d’Urgències quedarà tancat de manera provisional. Els vehicles d’emergència hauran d’utilitzar un vial alternatiu habilitat dins del mateix recinte hospitalari. En canvi, els vehicles particulars podran continuar accedint amb normalitat i es mantindrà operatiu l’accés al pàrquing 4. Durant tota la jornada, hi haurà personal de suport per orientar els usuaris i facilitar la mobilitat.
L’endemà, dimecres 22 d’abril, les afectacions se centraran en el vial d’accés en direcció a Urgències a la zona nord del recinte, un cop superat el servei de Radioteràpia. En aquest cas, la circulació es reorganitzarà mitjançant un circuit alternatiu que estarà degudament senyalitzat. Tot i aquestes modificacions, el pas cap a Recepció de Mercaderies, Farmàcia i Radioteràpia no es veurà alterat i s’hi podrà accedir amb normalitat.
Des de l’organització es recomana als usuaris que prevegin possibles canvis en els seus itineraris habituals i que segueixin en tot moment les indicacions del personal i de la senyalització instal·lada.
El Consorci Sanitari de Terrassa ha agraït la comprensió dels ciutadans davant aquestes afectacions temporals, que considera necessàries per continuar millorant els equipaments assistencials del centre.