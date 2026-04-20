Cinc empreses opten al lot que inclou Terrassa en el concurs de solars per a habitatge assequible

Cinc empreses s’han presentat al lot del concurs de la reserva pública de solars que inclou Terrassa, dins la primera licitació impulsada per la Generalitat per construir habitatge assequible en sòl públic municipal. Es tracta d’una de les agrupacions amb més participació, en una convocatòria que ha rebut vuit licitadors en total per desenvolupar prop de 2.000 habitatges a Catalunya.
El lot on participa Terrassa forma part de l’Agrupació 1 i preveu 601 habitatges repartits entre diversos municipis de l’àrea metropolitana i el Vallès Occidental com Sant Adrià de Besòs (292), Santa Perpètua de Mogoda (190) i Terrassa (119). En el cas de la ciutat, el projecte inclou més d’un centenar d’habitatges que es construiran en quatre solars municipals situats als carrers Gasòmetre 7, Viveret 93, Lepant 133 i Marinel·lo Bosch 94.
La concurrència de cinc empreses en aquest lot situa l’Agrupació 1 com una de les més participades del concurs. En total, vuit empreses han presentat ofertes en el conjunt de la licitació, i tres d’elles s’han presentat a totes les agrupacions. El termini per presentar les ofertes finalitzava dimecres 15 d’abril, i aquest dilluns, 20 d’abril, s’obre el sobre amb la documentació dels licitadors.
El segon lot, amb 377 pisos repartits entre el Camp de Tarragona i el Penedès, ha despertat l’interès de sis promotrs. El tercer lot, amb 498 habitatges en àmbits com Girona i el Vallès Oriental, i el quart, amb 464 pisos a la Catalunya Central, Ponent i l’Alt Pirineu, han registrat tres ofertes cadascun.
Aquesta és la primera vegada que la Generalitat posa en marxa un concurs d’aquest tipus, basat en la cessió de sòl públic —principalment municipal— perquè promotors privats construeixin i gestionin habitatge de lloguer assequible. Els habitatges hauran de mantenir aquesta qualificació durant 75 anys, sota un model de dret de superfície.
En el cas de Terrassa, els quatre solars cedits pel consistori formen part de la primera onada del programa, aprovat amb l’objectiu d’ampliar el parc d’habitatge assequible i donar resposta a la demanda residencial. La ciutat és, juntament amb Figueres, un dels municipis amb més sòl aportat en aquesta fase inicial.
Un cop es resolgui el concurs, els adjudicataris disposaran de dos mesos per presentar els avantprojectes als ajuntaments i de nou mesos per demanar la llicència d’obres. La construcció haurà d’iniciar-se en un màxim de sis mesos després de l’autorització i els edificis hauran d’estar acabats en un termini de cinc anys.
El Govern defensa que aquest sistema permet accelerar la construcció d’habitatge social i mobilitzar sòl públic en desús, dins una estratègia més àmplia que inclou altres mesures com la compra d’habitatge, la mobilització de pisos buits i programes d’emancipació juvenil.