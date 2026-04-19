Els veïns de Can Boada, expulsats del barri per poder aparcar: "No trec el cotxe perquè sé que no trobaré lloc"

Fa gairebé un mes que es va declarar un incendi a la planta soterrada 2 de l'aparcament privat que hi ha sota el Mercat de Can Boada, que va afectar 6 vehicles i el va deixar inoperatiu per danys estructurals. Des de llavors, els 370 usuaris que deixaven els seus vehicles allà dins han hagut de buscar-se la vida per aparcar-los al carrer, o bé en un barri que ja acusava problemes de lloc per assumir tot el volum de cotxes, o bé a altres zones de la ciutat. La situació, denuncien els veïns, no ha canviat gens des de l'incident, ni el corresponent a trobar lloc per als cotxes ni pel que fa a reparar el pàrquing i tornar-lo a posar en funcionament.
"La nostra 'camper' l'hem hagut d'aparcar a Can Boada del Pi perquè és més gran de l'habitual i és molt difícil trobar espai al barri", ha explicat al Diari de Terrassa Laura Hernández, veïna del barri i usuària de l'aparcament afectat. El fet que els veïns es vegin obligats a deixar els seus vehicles a l'exterior ha suposat un risc addicional per a la integritat d'aquests. "L'altre dia ens vam trobar que ens havien ratllat la furgoneta", ha detallat Hernández, "una despesa afegida al fet que no podem aparcar a la plaça".
És un cas similar al de la Dolores Ortiz, una altra afectada. "Es van emportar l'embellidor de les rodes del cotxe del meu marit", ha denunciat la veïna. Ortiz ha explicat que ells també han hagut d'anar a un altre barri per deixar el seu cotxe, en el seu cas, a Can Roca. "Si l'haig de deixar tan lluny, per què vull el cotxe?", s'ha preguntat.
Mesures insuficients
Dies després de l'incident, l'Ajuntament va habilitar una zona a la Ronda de Ponent per poder deixar allà els cotxes com a iniciativa provisional per destensionar l'aparcament del barri. Tot i això, la mesura no ha cobert la necessitat del barri, ja que, per una banda, només té capacitat per a una seixantena de vehicles i, per l'altra, la ubicació està massa allunyada per a alguns usuaris. "Jo ja soc gran i tinc a la meva mare de 93 anys a càrrec meu", ha afirmat Ortiz. "Estic agraïda que hagin posat les 60 places a la riera, però a mi no em soluciona res perquè necessito tenir el cotxe a prop", ha destacat, que recentment ha acusat aquesta distància entre el seu vehicle i el seu habitatge: "Dilluns havia d'anar urgentment al CAP i, tot i tenir cotxe, vaig haver de trucar al meu germà perquè em vingués a buscar", ha relatat la veïna.
Segons l'Ajuntament, les persones amb distintiu d'invalidesa als seus cotxes han pogut estacionar els seus vehicles a l'aparcament públic que hi ha sota la plaça de Lluís Companys, un servei al qual no han pogut accedir les persones que estan en tramitant aquest permís. "Tinc la desgràcia que encara no m'han donat la targeta", ha lamentat Ortiz.
Amb tot, la realitat és que trobar lloc a Can Boada és, encara més, impossible. "El nostre és un barri que ja està prou congestionat normalment, per tant, la situació és pitjor que abans", ha destacat Laura Hernández. Un factor que els veïns han de tenir en compte és a quina hora busquen estacionament: "Si hi vas a primera hora de la tarda, encara trobes alguna cosa, però a la ni és més complicat", ha apuntat. Per la seva banda, Ortiz ha afirmat que no treu el cotxe d'on el té aparcat perquè sap que, si el treu, no tornarà a aparcar-lo fàcilment. "Ara vaig caminant a tot arreu", ha comentat.
Desacord entre les assegurances
"Hi ha diversos pressupostos, però les assegurances no donen el vistiplau", ha apuntat Dolores Ortiz, veïna del barri i usuària de l'aparcament afectat, que ha descrit la situació com "caòtica" i "vergonyosa". Ortiz ha comentat que dijous van treure els vehicles calcinats —cinc cotxes i una moto, segons ha mencionat— de les seves places, però que, més enllà d'això i de buscar pressupostos per dur a terme les tasques de reparació, no s'ha materialitzat cap altra acció. "És una vergonya que encara no hagi començat a haver-hi moviment", ha lamentat la veïna.
A més, segons ha explicat Ortiz, els usuaris amb plaça en propietat a l'aparcament han de continuar pagant les quotes de les seves places tot i no poder-les utilitzar. Tot plegat, sumat a la poca informació que estan rebent els afectats, ha generat un clima de tensió entre els veïns. "Els treballadors de seguretat estan empassant-se l'enuig de tots", ha lamentat, i ha dit que "la gent es posa nerviosa i no s'adona que ells [els treballadors] no tenen la culpa, que són les administracions i les assegurances qui han de donar la cara".
Ortiz s'ha plantejat organitzar una plataforma d'afectats per a poder fer més pressió, tant a les institucions públiques com a les privades, i aconseguir així que la situació estigui resolta amb més celeritat. "Ens han dit que potser això trigava un any a solucionar-se. Espero que no sigui veritat i s'acabi abans", ha expressat.