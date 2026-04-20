No cal ser un heroi: la Fundació Impulsa busca referents per guiar joves en el seu futur formatiu

La Fundació Impulsa, originària d'Osona i que es va estrenar a Terrassa el curs 2021-22, ha iniciat una nova campanya de captació de mentors sota el lema “No busquem superherois, busquem referents amb súperpoders”, amb l’objectiu de sumar persones que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat que el proper curs iniciaran estudis de Formació Professional.
La campanya parteix d’una idea clara: no cal fer coses extraordinàries per tenir impacte. Els anomenats “súperpoders” que es busquen són qualitats quotidianes com l’escolta activa, l’empatia, l’experiència vital o la capacitat d’orientar, "qualitats que, posades al servei d’un jove, poden marcar la diferència en el seu futur", defensen des de l'entitat.
A través del programa de mentoria, els voluntaris esdevenen referents per als joves Impulsa, oferint-los suport, orientació i acompanyament al llarg del seu itinerari formatiu. "Aquesta relació contribueix no només a la continuïtat dels estudis, sinó també al creixement personal i professional dels joves", assenyalen des de la fundació.
Per formar part del programa, es busquen persones majors de 30 anys, amb sensibilitat social, empatia i ganes d’acompanyar. El compromís és de cinc hores mensuals, amb el suport i seguiment de l’equip de Fundació Impulsa.
Amb aquesta campanya, l’entitat vol trencar barreres i estereotips associats al voluntariat, fent visible que qualsevol persona amb trajectòria i ganes de compartir pot esdevenir un agent de canvi real.
A més, la iniciativa també s’adreça a empreses que vulguin impulsar programes de voluntariat corporatiu, oferint als seus equips una oportunitat de generar impacte social alhora que desenvolupen competències com el lideratge, la comunicació o l’acompanyament.
La campanya es desplegarà durant les properes setmanes a través de diferents canals, incloent xarxes socials, newsletters, i mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de potencials mentors.