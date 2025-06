Cues a casetes de petards i pastisseries a Terrassa

Alguns són simplement els ressagats típics de cada any. Uns altres recullen comandes ja aparaulades. Els dos sectors comercials que aquests dies experimenten una intensa activitat de clients, a Terrassa i arreu, estan vivint aquest dilluns les cues habituals: és 23 de juny, vigília de Sant Joan, i hi ha revetlla.

La campanya de venda de material pirotècnic ha seguit la tònica de les últimes setmanes, i dels últims anys, amb predomini de fonts i coets. Els trons, el terrabastall, perden pistonada any rere any en benefici del color. Això sí, les bombetes per als més petits continuen tenint la seva quota d'acceptació constant. Entre els artefactes més sofisticats destaca enguany la Font Victòria.

Hi havia cues aquest dilluns als establiments i les casetes de venda de petards, però també a les pastisseries. Perquè molts terrassencs segueixen confiant en les coques elaborades en el comerç tradicional, de proximitat, que ofereix un plus que no ofereixen altres establiments. La coca de fruita confitada, també presentada amb el farciment d'ingredients com són la nata, la trufa o la crema, és la reina d'aquests dies juntament amb la coca de llardons. De fet, els professionals han detectat un interès creixent per les coques farcides de crema o nata.