Un incendi de matolls a prop de la via talla la R4 entre Terrassa i Castellbell i el Vilar

Un incendi ha cremat aquest dilluns a la tarda una zona de matolls a tocar de la via del tren i de la B-40, al terme municipal de Viladecavalls. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 18.45 hores i hi han enviat cinc dotacions per apagar les flames, segons ha informat el mateix cos.

El foc ha obligat a interrompre temporalment les línies R4 i R12 de Renfe entre Terrassa Estació del Nord i Castellbell i el Vilar. A prop de les 19.45 hores els Bombers han pogut perimetrar l'incendi.

Es desconeixen les causes del foc, que s’ha originat entre els carrers del Pintor Picasso i del Pintor Greco, i que també ha alertat diversos conductors per la seva proximitat a la carretera.