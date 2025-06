La Fundació Impulsa beca 48 joves amb estudis de Formació Professional

Per quart any consecutiu, joves de la Fundació Impulsa a Terrassa han pogut rebre una beca per a cursar estudis de Formació Professional. En total han estat 48 joves amb motivació però en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, que han estat becats per a poder cursar estudis de FP. Ha estat possible gràcies a la Beca Impulsa i a l’acompanyament que se’ls ofereix des de l’entitat tan per part de l’equip psicopedagògic, com per part dels 33 mentors i mentores voluntàries que enguany els han acompanyat.

Enguany, la Fundació també ha commemorat la graduació de 27 d’aquests joves que finalitzaven els seus estudis en grau mitjà o grau superior a diferents centres de la ciutat. Ho ha fet aquesta tarda, en una emotiva celebració que ha reunit diferents joves i mentors. Una d’elles, l’Emma Sánchez, mentora de l’Iñaki, explicava que “ha sigut una experiència molt gratificant. T’impliques, ajudes a una persona, el veus créixer...” El seu jove va estudiar un grau mitjà de fusteria, però a finals del primer any va tenir una petita crisi i no sabia si el podria acabar. “Vam estar amb ell, el vam animar. Que sapigués que és important tenir un títol, la importància de la beca... Vam aconseguir que acabés, i ara s’ha encoratjat a fer un nou grau!”, celebrava l’Emma.

L’Ibtissam El Marrakchi ho ha viscut des de l’altre costat: “És una cosa única. Tens qui et pot guiar, qui et pot respondre inquietuds... Una orientació, diguem-ne”. Explica que la seva ajuda ha estat “professional, però també emocional, perquè treballem les emocions i com expressar-les. Et fa reflexionar molt”.

L’acte de tancament del curs escolar ha comptat també amb la presència de la regidora de Formació Professional, Montserrat Caupena, que ha agraït a la Fundació “ser a Terrassa, per fer xarxa, i voler ajudar el jovent a explotar les seves capacitats i les ganes de tirar endavant. Mentors i joves acaben sent amics i, fins i tot, companys de vida”. Mireia Lacárcel, responsable del desenvolupament corporatiu de la Fundació, ha subratllat la figura dels mentors, també, dient que "sabem que la mentoria es un gran compromís i que el camí no és sempre planer, per això us agraïm la vostra presencia, que sigueu referents per a aquests joves".

Abans de la celebració, joves i mentors han desenvolupat una activitat psicopedagògica conjunta, amb la qual han treballat els conceptes que definien la seva experiència durant tot el procés. Acabat l'acte, l'artista Gisela Carreño ha recollit tots els sentiments en un llenç amb un disseny que simbolitzava la "i" d'Impulsa, l'orgull, i una papallona pel procés de transformació d'ambdues persones.

El resultat final de l`activitat psicopedagògica presentat per l`artista Gisela Carreño

Arnau Fort

A Terrassa, com a la resta de territoris, la Fundació Impulsa aposta i es nodreix del treball en xarxa, a través del qual treballa per oferir al jove una atenció integral. Enguany, a la ciutat de Terrassa Impulsa s’ha coordinat amb més de 9 entitats i organismes per atendre els joves, com La Bauman – Servei de Joventut, Foment Terrassa, CSMIJ, Ocell de Foc, Fundació Main, L’Heura del Vallès, Fundació Pere Tarrés, Creu Roja Terrassa i Piscoxarxa.

Per altra banda, els joves enguany han realitzat més de 20 accions de voluntariat realitzades en entitats i organitzacions del territori, com Prodis, Banc dels Aliments, Club Hìpica La Granja, Associació Els Dols, Ajuntament de Terrassa /Jazz Festival, Escola Pau Vila i Dinarès, Esplau els Globus, La Lla Fundació (LaFact), Creu Roja Terrassa, Progat de Terrassa i Esplai las Arenas.

En l’àmbit del Programa Oportunitats, amb l’objectiu d’apropar els joves al món laboral, s’han realitzat dues visites a empresa amb joves de Terrassa a Freudenberg i a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Dades globals

A nivell general de tot el territori d’actuació de la Fundació Impulsa tanquem el curs 2024-2025 amb 340 joves becats, dels quals un 80% dels que es podien graduar ho estan fent, i la participació de 220 mentors. Pel curs vinent, ja hem rebut més de 353 sol·licituds i des del 2015, ja portem becats més de 650 joves.

Els joves que accedeixen a la Beca Impulsa no només se’ls ofereix una ajuda econòmica a través del finançament dels estudis, sinó que se’ls hi proporciona un acompanyament integral: tecnològic, amb la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions transversals i el voluntariat a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament de l’equip tècnic i d’una persona mentora, i laboral, amb formacions i estades formatives, i amb suport per a la inserció a empreses. D’aquesta manera, la Fundació Impulsa garanteix que els joves becats surten amb avantatge competitiu per revertir la seva situació socioeconòmica.

El projecte d’Impulsa es desenvolupa gràcies al suport econòmic de més de 220 Organitzacions Impulsores, entre les que es troben, empreses, fundacions, Consells Comarcals, Ajuntaments, i altres institucions públiques d’àmbit provincial i nacional, que fan possible la tasca social de l’entitat.