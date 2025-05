La lluita d'un ancià de Terrassa contra el pol·len dels plàtans

"Tinc 85 anys i ja tant me fa. Estic disposat a fer una vaga de fam", deixa anar el Rafael amb la veu tremolosa i la mà dreta espigolant entre la ingent documentació que ha acumulat des que, fa un parell d'anys, iniciés una batalla en la qual ha embardissat a centenars de conciutadans. Aquest veí de Terrassa va posar en marxa una recollida de signatures que va recopilar 1.500 suports per solucionar el problema que li amarga l'existència: el dels plàtans d'ombra plantats en la zona en la qual resideix, a l'avinguda de Madrid. Li costa respirar, el pati se li omple "de branques, fulles i pol·len" i el seu domicili, situat en els baixos d'un edifici, "és un búnquer", com ell el descriu. Portes i finestres tancades i barrades.

Rafael Arcas Santiago ha presentat un reguitzell d'instàncies davant de l'Ajuntament. En una de les reclamacions, datada el 25 de novembre passat, reiterava la seva demanda: sol·licitava que tallessin la part de dalt dels arbres plataners situats davant de casa seva, a l'avinguda de Madrid. Prosseguia l'exposició: "He presentat diferents reclamacions per aquest problema i tot i que venen a podar-los, continuen creixent; per tant, demano una solució definitiva".

Tram amb plàtans a l`avinguda de Madrid

Nebridi Aróztegui

Ja havia registrat una altra demanda l'agost del 2023. Llavors, la seva esposa encara vivia. En l'escrit, el Rafael posava l'accent en els perjudicis ocasionats per a la seva salut i la de la seva dona. "Tinc problemes respiratoris, prenc medicació per a això i dormo amb una màquina per a les apnees", indicava. "Els demano que em donin una solució al problema, ja que en diverses ocasions he hagut d'anar a urgències. Necessitem que podin aquests arbres i treguin unes branques que cauen al pati", afegia. La seva dona estava malalta. Va morir fa 20 mesos. El 2 abril del 2024, el Rafael va presentar una instància adjuntant 1.500 signatures de veïns "perquè es tallessin o podessin els arbres", sense rebre resposta, emfatitza.

Al Síndic de Greuges

La queixa ha arribat fins al Síndic de Greuges de Terrassa, Mustapha Ben El Fassi: "Va venir a casa meva a comprovar personalment el que denunciava". El Rafael pateix una malaltia pulmonar, entre altres patologies, i ha hagut d'acudir a urgències diverses vegades per broncoespasmes. Assegura que no pot més, que se sent "indefens i desemparat".

L'avinguda de Madrid, recalca, està "plena de gom a gom de plàtans", però en el seu cas són tres els exemplars generadors del perjudici directe al seu habitatge. "Fins i tot la Policia Municipal ha estat a casa, fent fotos del pol·len acumulat al pati", apunta. La denúncia no sols al·ludeix a malalties respiratòries; també, als embussos en les clavegueres, l'aixecament de les voreres per les arrels i la proliferació d'insectes.

Aquest divendres passat, uns operaris van tallar algunes branques de plàtans a l'avinguda de Madrid. Aquest dilluns, hi van tornar. Per als veïns, es tracta d'actuacions insuficients i que serveixen de poc o de res.

L'Alba, la Margarita, l'Adrián i centenars de veïns més han aportat les seves signatures a la causa en una campanya que reclama "la poda total o la tala d'arbres a l'avinguda de Madrid", al·legant "problemes respiratoris severs i al·lèrgies", però també la impossibilitat de ventilar els habitatges o que els nens juguin als patis. Fins i tot d'estendre la roba a l'aire lliure. El Rafael segueix recollint cada dia "muntanyes de pol·len" al pati.