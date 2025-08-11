Eco-Equip incorpora dos nous camions recol·lectors de càrrega lateral

L'empresa Eco-Equip disposa des d'aquesta setmana dos nous camions recol·lectors de càrrega lateral. Els nous vehicles, tenen com a objectiu reforçar el servei de recollida de residus i substituir les unitats més antigues de la flota municipal. La inversió total ha estat de gairebé 557 mil euros.\r\n\r\nEntre les seves principals característiques tecnològiques, els nous recol·lectors incorporen un sistema de pesatge per controlar la càrrega recollida, un sistema de posicionament GPS/GPRS per millorar la gestió i seguiment dels vehicles i un lector RFID (Radio Frequency Identification), una tecnologia capaç de llegir i escriure dades a distància, sense contacte físic. Amb aquesta incorporació, Terrassa fa un pas més en la modernització del servei de recollida de residus, millorant-ne l’eficiència i adaptant-se a les noves tecnologies per oferir un servei més sostenible i de qualitat.\r\n\r\nAixí mateix, Eco-Equip ha adquirit nous contenidors de vidre, que s'instal·laran properament a diversos carrers del barri del centre. En aquests contenidors només s’hi han d’abocar ampolles i pots de vidre sense tapa. La destinació d’aquest material procedent de la recollida selectiva és la fabricació de nous envasos.\r\n