Terrassa recull més de 650 tones d’oli domèstic en els contenidors instal·lats des del 2011

D’ençà que es van implantar a Terrassa els contenidors de recollida d'oli usat, l'any 2011, i fins al 2024, s’han recopilat a 651,43 tones. En els darrers dos anys s’ha registrat una tendència a la
baixa, ja que s’han passat de les 61,52 tones recollides el 2023 a les 48,80 tones de 2024. L’ampliació de la xarxa de contenidors respon a la voluntat, tant del Consorci com de l’Ajuntament, d’afavorir una gestió més sostenible dels residus domèstics, pel fet que són d’accés fàcil i sense restriccions horàries.
Terrassa compta actualment amb una xarxa de 55 contenidors taronges de recollida d’oli usat de cuina per tal de fomentar la recollida selectiva, sensibilitzar la ciutadania
i evitar que aquest residu es llenci per les canonades, fet que provoca greus problemes en el clavegueram i les depuradores. El juny se'n van instal·lar de nous a cinc barris: La Cogullada (plaça de les Josefines); Cementiri Vell (plaça del Celler); Vallparadís (carrer d’Urquinaona amb el d’Escultor Armengol); Les Arenes-La Grípia-Can Montllor (carrer d’Olot, amb el de Mura) i, finalment, a l’àrea de contenidors de Les Martines.
El servei de recollida es presta des del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa des del 2011. Llavors es van instal·lar 45 i el nombre es va ampliar el 2023 en cinc més i, aquest any ja n’hi ha una xarxa de 55 unitats. La recollida d’aquest residu depèn de cada àrea d’aportació i pot oscil·lar entre dos o sis dies. A més de deixar-lo al contenidor taronja, l’oli domèstic també es pot portar a la deixalleria mòbil o bé a les deixalleries municipals de Can Casanovas, a la carretera de Rubí, i de Terrassa Neta a la N150.
En aquests contenidors només s’hi pot dipositar oli domèstic perquè, tant l’industrial com el comercial, s'ha de gestionar la seva recollida amb un gestor autoritzat amb contracte privat, amb ampolles de plàstic ben tancades per abocar-les a dins. Deixar-les fora pot ser motiu de sanció per infringir l’Ordenança municipal de residus. Una gestió incorrecta pot comportar la contaminació de l’entorn natural i afectar la xarxa de sanejament d'aigües residuals, amb un impacte ambiental i econòmic negatiu. En canvi, tot el que es recull es porta a una planta de reciclatge on es convertirà en biodièsel, de manera que es converteix un residu contaminant en un biocombustible.