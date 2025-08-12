Els Minyons posen rumb al País Basc

Els Minyons de Terrassa marxen aquest dijous al País Basc, on actuaran en el marc de les festes de la localitat biscaïna de Larrabetzu i l'alabesa de Llodio. L'expedició terrassenca està formada per més de 260 persones.
El calendari d'activitats dels malva s'iniciarà dijous al vespre. A Larrabetzu, la primera parada del viatge, assajaran a partir de les 19 hores, just abans del "txupinaso" d'inici de les festes. Divendres a les 20.30 actuaran al mateix poble coincidint amb les festes de l'Andramariek, on els Minyons ja hi van actuar fa deu anys.
Dissabte es desplaçaran fins a Llodio, el municipi més poblat d'Àlaba després de la capital, Vitòria. Actuaran a les 19.30 a l'Erriko plaza amb motiu de les festes de Sanrokeak. Diumenge a la tarda emprendran el viatge de retorn cap a Terrassa.
Tercera actuació a Euskadi
Aquesta serà la tercera vegada que els de Cal Reig actuen al País Basc després de les del 1991 a Oiartzun i Astigarraga i la del 2015 a Donosti, Larrabetzu i Azkoitia. "Ens fa molt feliços sortir de les fronteres de Catalunya per ensenyar els nostres castells. Ens fa una especial il·lusió tornar a Larrabetzu, on l'acollida i els intercanvis que vam fer fa deu anys van ser meravellosos", explica el president de la colla, Jaume Maeso.