Endesa embelleix la xarxa elèctrica aèria de baixa tensió al carrer de Viladecavalls

Endesa ha acabat els treballs de reforma i millora tecnològica de la xarxa elèctrica de baixa tensió del carrer de Viladecavalls, a Terrassa, no només amb l’objectiu d’integrar-les millor en l’entorn urbà sinó per incrementar la qualitat i la continuïtat del servei als clients d’aquesta zona de la cocapital del Vallès Occidental. Les obres suposen una inversió de 9.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia. Els treballs suposen una inversió de 9.000 euros.
Les obres s’han dut a terme a totes dues bandes del carrer, concretament, pel què fa als números parells, del 4 al 24, i pel què fa als senars, del 3 al 23. Així, s’ha retirat tota la xarxa aèria convencional que feia ziga-zaga per la via (més de cent metres), les deu cadiretes de suport que hi havia a les parets i un pal de fusta al mig de la vorera. Totes aquestes escomeses s’han substituït per 140 metres de cables d’última generació grapats a les façanes dels immobles, de manera que es redueix el seu impacte visual i es guanya en estètica i, sobretot, en seguretat. Igualment, s’han instal·lat cinc metres de cable subterrani de baixa tensió per a reforçar la nova xarxa.
El nou cablejat, reforçat tecnològicament, té més secció que el que hi havia fins ara, de manera que pot portar més energia que el d’abans. Aquesta mesura permet no només esponjar les infraestructures existents sinó que es pot donar resposta a puntes de consum -tant a l’estiu com a l’hivern, atendre el creixement vegetatiu de la població o satisfer nous subministraments que hi pugui haver en un futur.
Amb aquest tipus d’intervencions, la Companyia treballa amb un triple objectiu: absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o el que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables amb la finalitat de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rentable per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.