Alerta per calor molt intensa: es pot allargar fins dimarts al vespre

La Generalitat manté activada l’alerta del Pla de Protecció Civil (Procicat) per calor molt intensa diürna i nocturna, principalment a la meitat sud i oest del país, i que es pot allargar fins dimarts al vespre. Sembla ser que durant la tarda d'aquest dilluns estem vivint el pic de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que el pic de l’onada de calor sigui aquest dilluns a la tarda, quan es podran arribar a superar localment els 43ºC en algun punt de les comarques de Ponent, Terres de l’Ebre, i al Pirineu i Prepirineu Occidental. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès aquest cap de setmana un total de 61 persones amb afectacions relacionades amb la calor.
Les comarques de l’Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Garrigues, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià, Terra Alta i Urgell es troben en situació de perill alt, mentre que les comarques de l’Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Baix Penedès, Conca de Barberà, Segarra i Tarragonès es troben en situació de perill moderat.
Pel que fa a la matinada de dimarts es preveu calor nocturna intensa a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i al Baix Llobregat i Barcelonès. Dimarts, també seguint la previsió del Meteocat, s’acostarà una massa d’aire més fresc que farà que comenci a baixar una mica la temperatura arreu del país. Es preveu calor intensa al Segrià, Garrigues i Pla d'Urgell, des del migdia i fins al vespre.
27,9ºC de mínima a l’Observatori Fabra i un diumenge per sobre dels 40 en alguns punts
La nit passada ha estat la més càlida de l’estiu en alguns punts: la temperatura no ha baixat dels 25ºC a trams del litoral i dels 20ºC a bona part de l’interior. A Barcelona, la temperatura mínima ha estat de 28,6ºC al Raval i 27,9ºC a l’Observatori Fabra.
Aquest diumenge es van superar els 40ºC a sectors de les Terres de l’Ebre, com els 41,9ºC a Vinebre; el pla de Lleida, com els 40,9ºC a Seròs; el Pallars Jussà, com els 41ºC a Tremp, i el nord de l’Alt Empordà, com els 40,5ºC a Espolla. En alguns casos ha estat la temperatura més alta des del 2023.
De les 61 persones ateses pel SEM aquest cap de setmana, un 59% han requerit l’activació d’una ambulància per al trasllat a l’hospital i la resta han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. Un 44% dels afectats han estat dones i un 55% homes.
Refugis climàtics i cura de persones vulnerables
La Generalitat demana als ajuntaments preveure llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que en sigui necessari l’ús i tenir especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques. També recorda que es pot consultar el mapa de refugis climàtics, espais públics que poden servir per protegir-se de situacions meteorològiques extremes.
Salut aconsella hidratar-se molt sovint, bevent aigua i evitant l’alcohol i àpats copiosos, i que les persones que treballin a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra o barret de palla i beguin més aigua de l’habitual. Entre altres recomanacions, també indica que si es practica esport com córrer o anar en bicicleta, cal fer-ho a les hores de menys calor. Si no es disposa de ventilador o aire condicionat a casa, la Generalitat indica que una bona solució és passar almenys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat.
A més, posa l'accent en la cura de les persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, que poden no tenir sensació de set encara que s’estiguin deshidratant. En aquest sentit, es recomana visitar un cop al dia, en la mesura del possible, familiars o persones grans que viuen soles per assegurar que estan bé. També demana no deixar mai un infant tancat dins el vehicle, ni que sigui per poca estona. En el cas dels animals, cal pensar en el seu benestar i treure’ls a passejar en les hores més fresques i que durant el dia estiguin a l’ombra i tinguin aigua a l’abast.