El xef de Terrassa Marc Ribas ho té clar: "Si haguéssim de pensar un maridatge que fa molt estiu, per a mi seria aquest"

L'estiu és moment de buscar noves sensacions gastronòmiques, nous gustos i nous plaers. El xef terrassenc Marc Ribas s'ha afanyat a recomanar una suggerent combinació als amants de la gastronomia, En plena expansió de les tendències que aposten pel producte de proximitat i la senzillesa, Ribas ha tornat a sorprendre els seus seguidors. La seva proposta, que ha incendiat les xarxes, amaga, com sempre hi ha darrere de cada maridatge, una història i una manera de reivindicar els productes d'aquí.
La devoció per aquesta combinació va arrencar a Instagram. El compte oficial de Llopart, l'històric celler català, compartia fa pocs dies un vídeo d'un distès Marc Ribas. Lluïa la jaqueta de xef del restaurant terrassenc “El Ciri” i parlava directament a càmera. En qüestió d'hores, la gravació es va omplir de "likes" i comentaris de "foodies", sommeliers i fans del cuiner egarenc.
La seva recomanació és senzilla però exquisida. Es tracta del préssec d'Ordal amb el cava Original 1887 de Llopart. Així, aquest espumós, es convertia en l'acompanyant ideal d'un dels productes estrella de l'estiu català. Ribas ho té clar: “Si haguéssim de pensar un maridatge que fa molt estiu, per a mi seria aquest”.
Una aposta per la simplicitat
El xef de Terrassa s'allunya de tècniques complicades i aposta per l'autenticitat del producte. Suggereix preparar un almívar senzill i tallar el préssec d'Ordal fresc, per a després combinar-ho amb el vi, ben fred, i gaudir-lo al moment. No calen floritures. Així és com la senzillesa es converteix en tendència gastronòmica.
L'impacte del vídeo ha estat immediat. El post a Instagram de Llopart suma ja centenars de comentaris i "likes". No només de fans, sinó també de professionals del sector que aplaudeixen l'aposta per productes de proximitat i de temporada. No és la primera vegada que Marc Ribas aposta fort pel producte local. La seva trajectòria a TV3, al capdavant de programes com “Cuines” o “Joc de Cartes”, ha estat marcada per la defensa de la tradició i la innovació.
Darrere la repercussió d'aquesta proposta de Marc Ribas hi ha una cosa més profunda. En els últims anys, la tendència dels maridatges ha virat cap a l'essencial. Els productes de proximitat, com aquest préssec, i els espumosos amb història, com el de la firma Llopart, formen part d'un corrent que valora la qualitat per sobre de la quantitat.