FOTOS | El concurs de fotos del Diari de Terrassa

El Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti han posat en marxa un concurs fotogràfic perquè els nostres lectors comparteixin la seva mirada més original de l’estiu. Busquem la millor fotografia estiuenca amb sabor egarenc!
Aquí tens una nova entrega amb una desena dels treballs presentats.
1. Lago di Carezza, als Dolomites, Itàlia, (Laura Aguayo)
2. Dunes de Gran Canària (María Dolores López)
4. Bali (Evelyn Ruiz)
5. Amb el Diari de Terrassa davant l'Arc de Triomphe, a París (Jaume Fort)
6. Foto de família de 34 terrassencs en un creuer per la Mediterrània (Laura Rivas)
7. Monasterio de piedra, a Saragossa (Miriam Cardeñosa)
8. Un petó sota una cascada d'Islàndia (Maria Immaculada Aymerich)
9. Una imatge des de Benalmádena (Carlos Sánchez)
10. No és un parc de Tòquio. És el nostre parc de Vallparadís (Manuel Gutiérrez)