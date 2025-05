La mirada dels joves sobres les rieres, protagonista d'un concurs fotogràfic

El vestíbul de l'edifici dels serveis municipals de Transició Ecològica i Territori i Habitatge, situat al carrer del Pantà, acull des d'aquest dijous l'exposició fotogràfica del concurs d'Instagram "Les rieres que volem". L'acte d'inauguració ha comptat aquest matí amb la participació del tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, qui ha subratllat la importància de les grans infraestructures hidràuliques a la ciutat i del treball de renaturalització que està duent a terme l'equip de govern.

A l'esdeveniment també hi han assistit representants de l'alumnat i professorat de l'Institut de Vacarisses (Batxillerat) i de l'Escola Goya (ESO), així com membres de la Comissió de Rieres i representants d'altres centres educatius participants com Joaquima Vedruna Terrassa, Escola Ramon Pont, Institut de Vacarisses i Escola Goya.

La mostra inclou un centenar de fotografies fetes per joves estudiants que capten la percepció que tenen sobre les rieres de Les Arenes i del Palau, d’acord amb quatre eixos temàtics: valor ecològic, connector urbà, gestió hídrica i lloc de trobada. L'objectiu del concurs ha estat fomentar la reflexió sobre el futur de les rieres entre el públic juvenil.

Durant l'acte, s'han lliurat els premis als estudiants guanyadors. En la categoria de Batxillerat, Sheila Ramírez Sánchez, alumna de segon de l'Institut de Vacarisses, ha obtingut un accèssit. Pel que fa a la categoria d'ESO, el primer premi ha estat per a Enara Lozano Gómez, de 4t d'ESO de l'Escola Goya, mentre que el segon premi ha estat compartit ex aequo entre Sebastian Alejandro Faro Yuniz i Yerena Fernández Carmona, també de l'Escola Goya.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte de l'Ajuntament de Terrassa per transformar les rieres en eixos verds i plens de vida, connectant barris i millorant la qualitat de vida urbana.