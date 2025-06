La plaça de Lluís Companys i els voltants estan de festa

Alguns actes (un parell) es fan a la plaça d'Agustí Bartra, però serà de la de Lluís Companys la plaça que esdevindrà el lloc principal de la festa major a Grups Gibraltar-Lluís Companys. Hi ha propostes per a tothom en tres jornades de celebració en aquest barri de Terrassa. I aquest és el seguit d'activitats:

Divendres, 6 de juny

-20.30 hores. Actuació de hip hop The Community, amb l’escola de ball The Community. A la plaça de Lluís Companys, com gairebé totes les activitats.

-21 hores. Botifarrada popular (5 euros). El veïnat disposarà de taules i cadires si vol baixar-se el sopar de casa.

-21 hores. Sevillanes, Alhambra i Alegria.

-21.30 hores. Actuació de la humorista Mayte Carreras.

-23 hores. Concert de Los 80 Pasajeros.

Dissabte, 7 de juny

-10 hores. Torneig de petanca.

-10 hores. Jocs infantils i juvenils. Pintacares, tallers, jocs gegants, taller de xapes.

-10 hores. Actuació d’Art Suau. Plaça d’Agustí Bartra.

-10.30 hores. Mou-te. Classe magistral amb Anytime Fitness. A la mateixa plaça.

-12 hores. Actuació infantil amb Rikus. Tornem a la plaça de Lluís Companys.

-13 hores. Actuació de Carlos Reiloba.

-19 hores. Ball en línia.

-19.30 hores. Balls llatins.

-21 hores. Botifarrada popular, a 5 euros.

-21.30 hores. Karaoke.

-23.30 hores. Orquestra Aquarium.

Diumenge, 8 de juny

-10 hores. Torneig d’escacs.

-10.30 hores. Balls, batucada, festa de l’escuma i festa de l’aigua.