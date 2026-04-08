La plaça Nova acollirà la Culturassa 2026 que homenatjarà el 45è aniversari del Drac i els Diables

La cultura popular tornarà a bategar amb força a Terrassa aquest dissabte, 11 d’abril, amb la celebració de la 16a Culturassa. Aquest matí, la plaça Nova ha acollit la presentació oficial del cartell i la programació d’una jornada que, en paraules de Jordi Serra, president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, és "la gran festa major de les entitats". Després de la forta calamarsada que va marcar l'edició de l'any passat, Serra ha expressat el desig col·lectiu que "aquest any el temps ens respecti".
Enguany, la festivitat abandona els barris per retornar al centre de la ciutat. Segons ha explicat Nuri Escudé, presidenta d’Amunts i Crits i membre de la Coordinadora, l’elecció de la plaça Nova no és casual: "Cada any mirem que un grup agafi el protagonisme i aquest any en tenim dos que celebren el seu 45è aniversari: el Drac de Terrassa i els Diables de Terrassa". En ser colles del centre, s'ha buscat una ubicació amb prou capacitat per encabir el gran volum de grups que hi participen.
El cartell és obra de la Valentina Ubach Garcia, alumna de 6è de l'Escola Pla, guanyadora d'un concurs on s'han presentat 45 propostes.
Una cercavila multitudinària per arrencar el matí
L’activitat començarà ben d'hora, a les 10.50 hores, amb l'inici de la cercavila des de davant del Mercat de la Independència. L’encapçalament anirà a càrrec dels trabucaires dels Bandolers de Terrassa i Els Federins, seguits d'un extens seguici format pel Drac de Terrassa, la Hipodragona, la Cuca Japonesa, els Nans i Capgrossos amb els Ministrils del Raval, la Pàjara, el Bitxo del Torrent Mitger, el Drac Baluk Astharot, els Diables de Ca n’Aurell, la Mulassa, els Geganters de Terrassa, els de les Fonts, els Gegants Bojos i els Diables de Sant Pere Nord.
El recorregut enfilarà el carrer de la Unió, carrer Major, Plaça Vella, carrer de l’Església, carrer del Portal Nou i carrer de Miquel Casas, fins a desembocar a la plaça Nova, on cada colla farà el seu ball de lluïment. Durant tot el dia, la plaça serà un formiguer d'activitat amb les parades de les 31 entitats de la Coordinadora, on es podrà trobar marxandatge de les colles, punts d'informació i diversos tallers oberts a la ciutadania.
De la xocolatada als actes institucionals
Un cop finalitzada la cercavila, cap a les 11.15 hores, se celebrarà la tradicional xocolatada popular. A partir de migdia, el protagonisme serà per a les danses: a les 12 hores hi haurà una actuació sardanista amb l'Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, l'Agrupació Sardanista Asert i la Colla Sardanista Aragonesa. A les 13 hores agafarà el relleu l’Esbart Egarenc i, a les 13.30 hores, serà el torn de l’Àliga de Terrassa. Un acte institucional a les 13.45 hores tancarà la jornada de matí, donant pas a un dinar popular per a les entitats participants.
Una tarda de foc, castells i música
La festa es reprendrà a les 16 hores amb més lluïments de colles com els Gegants de les Fonts, Diables de la Maurina, Gegants Bojos, Bastoners de Terrassa, la Cuca Japonesa, els Geganters de Terrassa, els Nans i Capgrossos amb els Ministrils, i de nou el Drac de Terrassa.
Un dels plats forts arribarà a les 18 hores amb l’actuació castellera conjunta dels Castellers de Terrassa i els Minyons de Terrassa. En acabar, cap a les 19 hores, el grup Treure Ball portarà el folk a la plaça per animar l'ambient abans del gran esclat de foc.
El punt final a la jornada el posaran els Lluïments de Foc a partir de les 20.00 hores. Primer amb els grups infantils (Drac infantil, Bitxaires, Diables de la Maurina, Drac i Bruixes de Can Boada, Diables de Sant Pere Nord i Espurnes) i després amb els adults, amb la participació de gairebé una dotzena de colles de foc de la ciutat, tancant amb els amfitrions del 45è aniversari, els Diables de Terrassa. La celebració acabarà a les 21.30 hores amb el concert del grup Unicornios Lokos.