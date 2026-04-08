L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei LGTBIQ+, ha iniciat un procés participatiu per valorar el desenvolupament del Pla per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (Pla DASIG) corresponent al període 2022-2025. La iniciativa inclou una enquesta anònima, oberta fins al 21 d'abril, que busca recollir la percepció ciutadana sobre l'atenció, la participació i la visibilitat de les polítiques públiques adreçades al col·lectiu LGTBIQ+.
El procés culminarà el juliol de 2026 amb un informe final que donarà pas a l’elaboració del nou pla.
Balanç d'una eina estratègica
La regidora de LGTBIQ+, Lluïsa Melgares, ha destacat que el Pla per a la Diversitat "ha permès consolidar la diversitat afectiva, sexual i de gènere com un element transversal de les polítiques municipals, i ha suposat un pas endavant en la incorporació d'una mirada interseccional en l'acció pública". Segons ha explicat Melgares, aquest procés de revisió és fonamental, atès que "l'avaluació ens ha de permetre identificar fortaleses, detectar mancances i definir nous reptes per continuar avançant cap a una ciutat més respectuosa amb la diversitat".
Fases de revisió i mirada interseccional
L'anàlisi global de l'estratègia es va posar en marxa a mitjan 2025 amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'assessorament de l'Institut Diversitas.
El mètode de treball combina l'estudi documental i la realització de grups focals amb entitats territorials i personal tècnic municipal, duts a terme durant el mes de març, amb la consulta d'opinió a la ciutadania que ja es troba activa. Aquest pla, aprovat pel Ple Municipal el novembre de 2021 per garantir els drets de les persones LGTBIQ+ i evitar qualsevol forma de discriminació, s'allunya de la lògica clàssica dels plans sectorials. S'estructura de forma transversal en quatre línies estratègiques: la cogovernança, la diversitat en la infància i l'adolescència, la intersecció amb l'origen nacional, ètnic, cultural o religiós, i els circuits d'atenció davant situacions d'LGTBI-fòbia.
Elaboració del nou pla
La culminació de l'avaluació està prevista per al mes de juliol de 2026, moment en què es redactarà un informe final que es posarà a disposició de la ciutadania. A partir d'aquests resultats, s'iniciarà l'elaboració del nou Pla DASIG de la ciutat, de nou amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de mantenir la col·laboració amb els serveis municipals i el teixit associatiu de Terrassa per continuar integrant la diversitat com a eix de les polítiques públiques.