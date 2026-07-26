La pluja fa la guitza als Minyons de Terrassa a les Santes de Mataró

La plaça de Santa Anna de Mataró ja és un dels indrets habituals per a les actuacions dels Minyons de Terrassa. Aquest dissabte han tornat a ser convidats per a la festa major de la capital maresmenca i els malves han erigit els seus castells juntament amb els amfitrions, els Capgrossos de Mataró, i els Castellers de Vilafranca.
Les estructures que han portat els terrassencs a Mataró han estat, a primera ronda, un sòlid i estable 4 de 9 amb folre, el segon que descarreguen en la temporada. Al segon terç de la diada han incrementat l'aposta i han pujat un gamma extra: un 2 de 9 amb folre i manilles, també amb solvència. Ara bé, a la tercera ronda les previsions dels Minyons han quedat tocades. Un curt però intens xàfec, que ha començat a caure mentre l'enxaneta dels Capgrossos feia l'aleta al seu primer 4 de 9 amb folre de la temporada, ha forçat als de Terrassa a abandonar per seguretat el 3 de 9 amb folre que volien executar a causa que gran part de les camises dels malves eren molles i de la manca de temps disponibles abans que acabés la diada. Així, per tancar la jornada castellera la colla terrassenca ha dut a terme un pilar de 7 de comiat.
En aquest sentit, el cap de colla dels Minyons, Bru Busom, ha afirmat que els malves tenen "molt bé" el 3 de 9 i que es podien permetre deixar-lo per més endavant. "Tenim tota la gamma avançada en molts aspectes", ha destacat Busom, que ha afegiit que "la colla ja cridava un pis més en el pilar de 7" i que, de cara a la Festa Major de Sabadell tractaran de repetir l'actuació que han executat dissabte. Ara, però, venen unes setmanes de descans per a la colla, ja que no serà fins el 19 d'agost quan es reprendran els assajos i fins el 23 del mateix mes no hi ha cap actuació programada. El seu retorn de les vacances d'estiu el faran a Lloret de Mar, un escalfament per a les diades de Sitges i Sabadell.
Un castell que no es veia des del 2019
El protagonisme de la jornada, a part de la colla local, que ha estat capaç de fer debutar alguns castells amb solvència, se l'han emportat els Castellers de Vilafranca. A segona ronda, han portat a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla, un castell que no s'havia erigit a cap indret des del 2019. En aquella ocasió va ser també la colla vilafranquina qui va executar aquesta construcció poc habitual per a la diada de Sant Fèlix.
També ha estat rellevant l'homenatge que han tingut totes les colles participants a la Mariona, la nena de 12 anys dels Capgrossos de Mataró que va morir l'any 2006 a causa d'un accident durant la mateixa diada de les Santes. En el seu honor i per concloure la jornada, totes tres colles han pujat tres pilars conjunts.