Desarticulada una organització vinculada a un robatori violent a Terrassa contra creadors de vídeos musicals

Els Mossos, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de producció de vídeos musicals. Hi ha quatre detinguts —tres homes i una dona d'entre 19 i 32 anys— i cinc investigats —quatre homes i una dona d'entre 20 i 64 anys—. La investigació ha permès esclarir quatre fets delictius, un dels quals es va produir a Terrassa.
L'operatiu es va iniciar arran de diverses denúncies interposades entre desembre del 2024 i gener del 2025 tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Durant la investigació es va detectar un modus operandi en què els presumptes autors seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar els serveis per gravar vídeos musicals i, en certs casos, fins i tot feien una paga i senyal.
Un cop establerta la confiança, citaven les víctimes en habitatges prèviament llogats per a l'ocasió. En accedir-hi, eren assaltades per diversos individus amb el rostre ocult i amb armes tant blanques com de foc, intimidant-les per sostreure'ls el material professional de gravació i obligant-les a facilitar les credencials d'accés als seus dispositius mòbils i comptes bancaris. Posteriorment, feien transferències fraudulentes a comptes controlats per l'organització criminal i abandonaven el lloc deixant les víctimes lligades i immobilitzades. Es calcula un perjudici econòmic a les víctimes que supera els 70.000 euros.
El grup tenia una jerarquia i distribució de funcions clares que operava de forma planificada. En aquest sentit, l'organització utilitzava línies telefòniques i comptes bancaris a nom de terceres persones, així com habitatges llogats expressament per executar els assaltaments.
La investigació conjunta entre els dos cossos policials ha permès esclarir fins a quatre fets delictius a Terrassa i Badalona, a Catalunya, i a Madrid i Coslada, a la Comunitat de Madrid.
La fase d'explotació es va fer amb entrades i escorcolls a Madrid i Fuenlabrada, i a la Corunya, llocs on s'ubicaven alguns dels investigats. En aquestes entrades es va intervenir roba vinculada amb els fets il·lícits, incloent-hi passamuntanyes; 12 aparells electrònics (telèfons, tauletes i rúters); una tàser i documentació falsificada. També es van intervenir uns 13 quilos d'haixix, 18 grams de cocaïna i més de 20.000 euros en efectiu repartits per diferents domicilis.
Als presumptes autors se'ls investiga per delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, segrest, lesions i pertinença a organització criminal.