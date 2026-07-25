El Buen Gusto, botiga de barri: "Les meves joguines eren estris de cuina"

Molt abans que el menjar per emportar es posés de moda, El Buen Gusto ja havia convertit aquesta idea en la seva especialitat. Situat al barri de Poble Nou-Zona Esportiva, aquest negoci familiar acumula més de set dècades de trajectòria i tres generacions dedicades a la gastronomia. Avui és un referent dels pollastres a l’ast i dels menjars casolans per emportar, però els seus orígens es remunten a un modest bar que els fundadors van aixecar amb les seves pròpies mans.
L’any 1952, Juan Martínez i Isabel Garrido van obrir El Buen Gusto en un entorn que poc tenia a veure amb l’actual. “L’avi va fer el local a pic i pala”, recorda Artur Martínez, actual propietari i tercera generació. En aquella època, el bar era un punt de trobada d’un barri que començava a créixer amb l’arribada de famílies immigrants, sobretot procedents d'Andalusia. Al local no hi faltaven els vins, les cerveses, les partides de cartes ni les tapes que preparava l’àvia.
El gran gir arribaria a la dècada dels setanta. Arturo Martínez i Maite García, pares de l’actual propietari, van assumir progressivament les regnes del negoci i van complementar el bar amb un concepte gairebé inexistent aleshores: una botiga de menjars per emportar instal·lada al local annex. “Va ser una decisió molt valenta”, destaca l’Artur. Per fer-ho realitat, van comprar una petita màquina per rostir pollastres i conills a l’ast, i també es preparaven alguns plats casolans. “La gent venia amb la seva cassola i l’hi omplien”, explica, evocant una època en què no existia el ‘packaging’.
Amb el pas dels anys, i especialment a partir dels vuitanta, la botiga va acabar de forjar la seva identitat. Els pollastres a l’ast van convertir-se en un gran reclam, mentre que l’oferta de menjar casolà creixia progressivament amb receptes com les mandonguilles, els calamars farcits o els arrossos per encàrrec.
Per a l’Artur, El Buen Gusto no és només el negoci familiar: és l’escenari de la seva infantesa. “Jugava a la cuina i al magatzem; les meves joguines eren estris de cuina”, diu. La seva passió el va portar a transformar, l’any 2002, l’antic bar en el restaurant Capritx, amb el qual acabaria obtenint una estrella Michelin. Quan el projecte es va traslladar a Barcelona el 2017, sota el nom d’Aürt, va recuperar l’espai original com a tasca. “És un homenatge a la meva infantesa, als meus pares i avis”, explica. Mentrestant, la botiga de menjars per emportar mai no ha abaixat la persiana i continua sent un referent per als amants del menjar fet amb receptes de tota la vida. “La nostra gastronomia casolana ens surt d’una forma molt orgànica”, afirma el xef terrassenc, que defensa mantenir “l’autenticitat” davant d’un mercat cada vegada més industrialitzat.
Amb la mirada posada en el futur, Artur Martínez té en ment fer una reforma integral de cara al 2027. L'objectiu és modernitzar unes instal·lacions que, malgrat conservar l'encant d'una botiga de barri, "fa molts anys que estan a la màxima capacitat productiva". El projecte preveu una nova cuina i un local més ben preparat al volum actual de feina, sense renunciar a la seva identitat. "Vull que sigui molt fidel a aquest concepte de botiga de barri i familiar, però millor adaptada als temps", explica. La reforma també ha de permetre ampliar l'oferta, recuperar receptes que ara no poden elaborar, obrir entre setmana i continuar fent créixer un establiment que encara mira endavant sense perdre les seves arrels.