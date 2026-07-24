L’Ajuntament vol recuperar la masia de Can Palet per als veïns

L’aturada del projecte del centre cívic previst a Saifa Keller ha obert el debat sobre les futures actuacions a Can Palet. En resposta a ERC al ple, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha explicat que la intenció és recuperar la masia de Can Palet per posar-la a disposició de la ciutat, i ha defensat un replantejament global: “quan posem a sobre d’un mapa les necessitats que tenim de com evolucionar com a ciutat, veiem que en l’entorn de Can Palet, Can Palet II, Guadalhorce i Xúquer, tenim diverses necessitats”.
Entre les actuacions previstes, Cardona ha reiterat el trasllat de la comissaria de la Policia Municipal com “un compromís que ja hem mostrat” i ha destacat la demanda d’aparcament a Saifa Keller. A més, ha apuntat que “si es fa el desdoblament del túnel d’Horta en algun lloc haurem d’ubicar aquestes estacions”.
El consistori aposta per aprofitar el pla de millora de l’entorn de Guadalquivir per reactivar la zona. El regidor ha subratllat que “tenim una gran oportunitat” perquè “la ciutat recuperi la masia”, definint-la com “una masia patrimonial i envoltada d’un entorn verd” que podria acollir les entitats socioeducatives. Cardona ha afegit que “aquest és el marc en el qual estem treballant, que dins del pla de millora la ciutat recuperi la masia per posar-la a disposició dels veïns”.
La proposta inicial a l’antiga fàbrica de Saifa Keller preveia un equipament cívic de 6,5 milions d’euros, reduït posteriorment a 4,8 milions d’euros, però l’executiu va prioritzar l’any passat analitzar els equipaments ja existents al barri per optimitzar-los abans de construir-ne cap de nou.