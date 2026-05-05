La recerca obre noves vies contra l’Alzheimer: “No hem de perdre l’esperança”

La memòria és molt més que recordar: és allò que construeix la nostra identitat i ens manté lligats a la pròpia vida. Per això, quan l’Alzheimer avança, no només afecta qui rep el diagnòstic, sinó també tot el seu entorn. Partint d’aquesta idea, la
conferència “Quan et cuides, l’Alzheimer fa un pas enrere”, celebrada dilluns a la tarda a la Factoria Cultural de Terrassa, va acostar al públic les claus de la prevenció i els darrers avenços en la recerca d’aquesta malaltia, entre d’altres.
La sessió, organitzada per la
Fundació Pasqual Maragall, va anar a càrrec de la Dra. Nina Gramunt, neuropsicòloga i divulgadora de l’entitat, amb més de 25 anys d’experiència de trajectòria en atenció clínica, recerca, docència i divulgació.
Gramunt va reivindicar la necessitat de parlar de la malaltia des de diferents mirades, però amb un objectiu comú: “arribar al futur sense Alzheimer”. En aquest context, va recordar l’origen de la fundació,
nascuda el 2008 arran del compromís de Pasqual Maragall després de rebre el diagnòstic: “Vull ajudar a derrotar aquesta malaltia. Enlloc està escrit que sigui invencible”.
Conferència “Quan et cuides, l’Alzheimer fa un pas enrere”, celebrada dilluns a LaFACT Cultural
ALBERTO TALLÓN
Durant la xerrada, la ponent va insistir que
l’Alzheimer “és molt més que un problema de memòria”. Pot comportar dificultats de llenguatge, desorientació, canvis en l’estat d’ànim, alteracions de conducta o pèrdua d’iniciativa. També va voler desmuntar mites: “La demència senil no existeix”. Segons va explicar, l’envelliment és un factor de risc, però “en cap cas és causa de demència”.
Nina Gramunt va subratllar l’impacte social i familiar de la malaltia. A Espanya, va apuntar, hi ha
uns 900.000 afectats de demència, una xifra que podria duplicar-se en els pròxims 20 anys. En més del 80% dels casos, la cura recau directament en la família.
Malgrat que l’Alzheimer “no té cura”, la doctora va remarcar que sí que té tractament i que
la recerca obre vies prometedores: “No hem de perdre l’esperança”. També va recordar que fins a un 45% dels casos de demència es podrien evitar incidint en factors modificables com el descans, l’activitat física, la dieta mediterrània o la vida social activa: “El que és bo per al cor és bo per al cervell”.
ALBERTO TALLÓN