Terrassa, en prealerta pel risc moderat per la intensitat de la pluja

Una forta tempesta ha saccejat la tarda d'aquest dimarts a Terrassa. Alguns punts de la ciutat han vist, fins i tot, precipitació en forma de pedregada. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha activat la fase de Prealerta del Pla INUNCAT per pluja intensa a Terrassa. 

L'aigua ha caigut amb força, amb una intensitat màxima de 10,2 litres per hora, segons dades de l'estació meteorològica de la plaça Nova. 

La ciutat es troba situació de perill moderat per la intensitat de la pluja fins a les 18 hores. Després, el risc es manté, però de manera baixa fins a les 20 hores del vespre. L'alcalde, Jordi Ballart, ja ha alertat dels riscos a través de les seves xarxes socials i ha demanat seguir els consells i les recomanacions de prevenció.