Terrassa Tria Futur estarà actiu dos mesos

Terrassa consolida un any més el seu programa d’orientació i acompanyament per a les persones que es volen endinsar al mercat laboral. La d’enguany és la setena edició de Terrassa Tria Futur, que aquesta vegada es mantindrà amb activitat constant durant dos mesos: des de l’11 de març fins al dia 8 de maig. “No ens podíem limitar a dos dies d’activitat”, va admetre ahir la regidora d’Educació, Patricia Reche, en una roda de premsa, que va afegir que d’aquesta manera s’acompanya els col·lectius locals, especialment el dels joves, “en un moment clau com és aquesta presa de decisions sobre la seva trajectòria vital”.
Aquesta ampliació del programa es deu a la unificació de diverses activitats i iniciatives de caràcter orientatiu que ja s’estaven produint a la ciutat. En total, els terrassencs i terrassenques que busquin consell per millorar el seu futur laboral tindran a la seva disposició 46 activitats de diverses característiques, que van des de sessions grupals a instituts fins a xerrades de temàtiques específiques com l’economia social o la intel·ligència artificial. Tot i que el programa té un enfocament més orientat per al jovent, qualsevol persona pot participar-hi de manera gratuïta i inscrivint-se al web de Terrassa Tria Futur.
“Tenim la voluntat d’atendre les necessitats de les persones de manera individualitzada, multidisciplinària i integrada”, va remarcar Reche, que va matisar: “Això significa oferir un suport real i continuat, perquè entenem que l’orientació és un procés continu i no una acció puntual”.
La Fira d’Orientació Professional, amb entrades
L’activitat que més usuaris atrau és la Fira d’Orientació Professional. Enguany, l’accés a aquesta activitat requerirà l’adquisició prèvia d’entrades, tant per a grups com individuals. Les visites estaran organitzades en franges d’hora i mitja i els usuaris podran treure les seves entrades de manera gratuïta a través del web, “L’objectiu és millorar l’experiència, facilitar l’atenció personalitzada i garantir una millor gestió dels fluxos de visitants”, va argumentar la regidora d’Ocupació i Formació Professional, Montserrat Caupena.
La fira d’Orientació Professional se celebrarà els dies 15 i 16 d’abril al Recinte Firal de Terrassa. L’horari d’obertura serà de 9 a 14 hores a la franja matinal i de 15:30 a 19 hores a la tarda. En aquests dos dies hi haurà més de 200 activitats, xerrades i conferències, a més de 91 expositors de diversos sectors. “Agruparem empreses, centres de formació i altres expositors per sectors o àmbits professionals, va destacar Caupena, per tal de “potenciar la visibilitat conjunta dels agents econòmics”.
La regidora d’Ocupació i FP va remarcar que la Fira d’Orientació Professional “és una oportunitat per posar en contacte i crear sinergies entre el món de l’educació i el del treball” i va insistir que “orientar vol dir, sobretot, connectar”. “Estem parlant d’una fira que un any més serà una eina de ciutat per facilitar decisions, reduir incerteses”, va dir.