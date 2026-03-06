Terrassa convoca la manifestació del 8M sota el lema “50 anys de feminisme i la lluita continua”

L'Assemblea 8M de Terrassa ha presentat aquest divendres en roda de premsa al Casal de la Dona la convocatòria per al Dia Internacional de les Dones sota el lema "50 anys de feminisme i la lluita continua". Diversos col·lectius feministes de la ciutat s'han unit per organitzar aquesta jornada reivindicativa que començarà diumenge a les 12 hores al Monument de la Dona, on el grup de Castelleres de Terrassa farà un pilar abans d’iniciar el recorregut.
"Tornem als carrers per manifestar el rebuig a les pràctiques del sistema capitalista i patriarcal. Exigim un sistema laboral just, la valorització de les cures i habitatges dignes lliures de violències masclistes, racistes i xenòfobes", han expressat les portaveus de l'Assemblea.
La marxa baixarà per l’avinguda de Barcelona fins al Centre Cívic Montserrat Roig i continuarà pels carrers de Santo Tomàs i San Cosme fins a arribar a la plaça de Ca n’Anglada. En aquesta primera parada es farà la lectura del manifest en català i en àrab, les treballadores del sector de cures de Sant Llàtzer explicaran la seva situació i les companyes de Rudes Rebels faran una petita actuació. Posteriorment, la manifestació seguirà pel carrer de Sant Damià i l’avinguda del Vallès fins als jardins d’Eva Abad Pérez, davant del CAP Est, on finalitzarà l’acte amb la lectura del manifest i el cant de les cançons Cant de lluita i Les criades.
El manifest d’enguany se centra en la defensa d’un sistema laboral just i equitatiu, el reconeixement de les cures com a drets laborals i la reclamació de pensions dignes. El text també posa l'accent en la lluita contra totes les formes de violència masclista, la denúncia de les polítiques migratòries racistes i la defensa d'un habitatge lliure de violències. Així mateix, les entitats reivindiquen la coeducació com a eina de prevenció davant l'obsessió per l'estètica perfecta que afecta les nenes i expressen la seva condemna per l'atac a Sarah Santaolalla, activista, jurista i analista política espanyola.
L'acció està impulsada per l'Assemblea 8M, que aplega grups com Dones d’Aigua, el Grup de Dones Montserrat Roig de la Maurina, Les Partisanes, el Grup de Dones Pensionistes o les Castelleres de Terrassa, entre d’altres. Totes aquestes organitzacions s'han coordinat per manifestar el seu rebuig a les pràctiques del patriarcat i del sistema capitalista en una mobilització que recorre els carrers de la ciutat per refermar el compromís històric del moviment feminista terrassenc.
El dinar del 8M, organitzat pel Casal de la Dona, finalment es farà al Recinte Firal a causa de la previsió de pluja.