De la multa a la reanimació: la Policia de Terrassa salva la vida d'un conductor "in extremis"

A vegades, la línia que separa una detenció d'un rescat és gairebé invisible. Així es va demostrar aquest passat dijous, 5 de febrer, a la tarda, quan una patrulla de la Policia Municipal de Terrassa va passar de la vigilància administrativa a una maniobra crítica de reanimació en plena via pública.
Tot va començar amb un gest rutinari: els agents van detectar un vehicle que circulava amb la inspecció tècnica (ITV) caducada. En aturar el conductor, però, l’escena va anar guanyant complexitat. Una forta olor de marihuana delatava l'interior de l'habitacle, on els agents van trobar la droga i dues armes blanques. El conductor, de poc més de 60 anys, no només anava armat, sinó que el drogotest va confirmar que circulava sota els efectes del THC.
Un gir dramàtic Mentre els policies tramitaven les denúncies per les infraccions i la tinença d'armes, l'home es va desplomar. El que semblava un mareig va derivar ràpidament en una aturada cardiorespiratòria. En un exercici de professionalitat, els mateixos agents que l'estaven sancionant van treure el desfibril·lador (DEA) de la dotació policial i van iniciar les maniobres d’RCP de forma immediata. Posteriorment, va arribar el SEM, per estabilitzar l'individu, fins que va ser traslladat a l'hospital.
Gràcies a la rapidesa dels agents i a l'ús de la tecnologia cardíaca que porten els vehicles patrulla, l'home va recuperar el pols, transformant una intervenció policial per drogues en una segona oportunitat de vida per al detingut.